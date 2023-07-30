Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Negara yang Bisa Jadi Korban Keganasan Timnas Indonesia di Ranking FIFA Kelar Oktober 2023, Nomor 1 dari Benua Biru!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:00 WIB
6 Negara yang Bisa Jadi Korban Keganasan Timnas Indonesia di Ranking FIFA Kelar Oktober 2023, Nomor 1 dari Benua Biru!
Timnas Indonesia bisa melewati enam negara setelah FIFA Matchday Oktober 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK enam negara yang bisa jadi korban keganasan Timnas Indonesia di ranking FIFA kelar Oktober 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah negara yang berasal dari Benua Biru alias Eropa.

Menjelang Piala Asia 2023, skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – akan mempersiapkan diri melalui serangkaian laga di FIFA Matchday. Selain untuk meramu skuad terbaik jelang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga mengincar poin untuk mendongkrak ranking di daftar peringkat FIFA.

Timnas Indonesia

Di bulan September 2023 mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemudian, pada Oktober mendatang, skuad asuhan Shin Tae-yong berhadapan dengan Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Jika mampu menang pada ketiga laga tersebut, Timnas Indonesia bakal meraup total 23,13 yang berguna untuk ranking FIFA. Pada saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-150 dengan catatan 1047,46 poin.

Jika mampu memenangkan ketiga laga itu, maka Timnas Indonesia akan memiliki total 1070,59 poin. Ada enam tim yang terjangkau dalam torehan tersebut.

Berikut 6 Negara yang Bisa Jadi Korban Keganasan Timnas Indonesia di Ranking FIFA Kelar Oktober 2023

6. Hong Kong

Timnas Hong Kong

Hong Kong berada di peringkat ke-149 dunia pada saat ini. Mereka berada satu tingkat di atas Timnas Indonesia dengan raihan 1049,79 poin.

Timnas Hong Kong akan menghadapi Bhutan di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika menang pada kedua laga, maka mereka akan mengumpulkan 1066,79 poin, yang berarti berpotensi dilangkahi Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
