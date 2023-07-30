Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Tim Nasional Asia Tenggara yang Dijagokan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Sering Repotkan Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:00 WIB
3 Tim Nasional Asia Tenggara yang Dijagokan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Sering Repotkan Timnas Indonesia
Timnas Malaysia punya kapasitas untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)
A
A
A

SEBANYAK tiga tim nasional Asia Tenggara yang dijagokan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah tim yang sering kali merepotkan Timnas Indonesia.

Undian babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dilaksanakan. Timnas Indonesia akan menghadapi babak pertama terlebih dulu, dan akan melenggang ke putaran kedua.

Timnas Indonesia

Beberapa negara Asia Tenggara sudah lolos lebih dulu ke babak kedua. Setidaknya, ada tiga negara yang difavoritkan untuk melenggang ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Berikut 3 Tim Nasional Asia Tenggara yang Dijagokan Lolos ke Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

3. Timnas Indonesia

Timnas Indonesia

Meski harus melewati putaran pertama terlebih dulu, Timnas Indonesia diyakini mampu lolos ke babak kedua karena lawannya adalah Brunei Darussalam. Di babak kedua nanti, Timnas Indonesia akan tergabung dalam Grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina.

Vietnam dan Filipina adalah lawan yang familiar. Secara kualitas, Timnas Indonesia berada di atas Filipina dan Vietnam bukan tim yang sama semenjak ditinggalkan Park Hang-seo. Irak mungkin adalah lawan yang sulit, namun Timnas Indonesia mungkin punya kemampuan untuk bermain imbang kontra tim Timur Tengah itu.

