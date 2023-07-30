Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Maciej Gajos Belum Nyetel dengan Permainan Persija Jakarta, Witan Sulaeman: Itu Sangat Sulit Baginya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |23:05 WIB
Maciej Gajos Belum Nyetel dengan Permainan Persija Jakarta, Witan Sulaeman: Itu Sangat Sulit Baginya
Witan Sulaeman beri dukungan kepada pemain asing Persija Jakarta Maciej Gajos (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

MACIEJ Gajos belum nyetel dengan permainan Persija Jakarta, Witan Sulaeman beri pembelaan. Pemain Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, memahami kesulitan sang bintang asal Polandia, Maciej Gajos, yang baru gabung musim panas ini.

Witan merupakan rekan setim Gajos ketika bermain di klub asal Polandia, Lechia Gdansk. Mengetahui kualitas asli dari Gajos, Witan menyadari bahwa sang pemain asal Polandia masih belum bisa memperlihat kualitas terbaiknya.

Maciej Gajos

Gajos tampil selama 61 menit ketika Macan Kemayoran – julukan Persija – menghadapi Persebaya di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Persija sukses menang 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Witan menyadari bahwa itu sangat sulit bagi Gajos untuk beradaptasi. Terutama, karena cuaca Eropa dan Indonesia sangat berkebalikan, jadi itu memberikan tantangan tersendiri.

"Itu sangat sulit baginya apalagi ada beda cuaca, di sini panas. Gajos hanya butuh waktu saja buat adaptasi dengan cuaca," ucap Witan dalam konferensi Pers, Minggu (30/7/2023).

Bahkan, Witan yang sejatinya adalah orang Indonesia sempat merasakan proses adaptasi itu ketika gabung dengan Persija setelah berkarier di Eropa. Oleh karena itu, perbedaan cuaca sangatlah sulit bagi pesepakbola.

Halaman:
1 2
      
