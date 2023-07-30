Thomas Doll Lempar Sanjungan kepada Aji Santoso Usai Persija Jakarta Kalahkan Persebaya Surabaya 1-0

THOMAS Doll lempar sanjungan kepada Aji Santoso usai Persija Jakarta kalahkan Persebaya Surabaya 1-0. Menurut Thomas Doll, Bajul Ijo – julukan Persebaya – telah menampilkan performa yang apik di bawah asuhan Aji Santoso.

Macan Kemayoran – julukan Persija – akhirnya sukses mengklaim kemenangan keduanya di Liga 1 2023-2024 dalam laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023) malam WIB. Gol Ryo Matsumura pada menit ke-38 mendefinisikan hasil akhir pertandingan ini.

Persebaya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-29 setelah Arief Catur dikartu merah. Namun, permainan mereka masih bisa dinikmati setelah itu dan pelatih Persija, Thomas Doll, memuji Aji Santoso.

"Persebaya bermain baik dengan pelatih Indonesia, Saya senang dengan gaya bermain Persebaya," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Minggu (30/7/2023).

Eks juru taktik Borussia Dortmund itu mengatakan bahwa Persebaya sukses mengimbangi permainan Persija meski hanya dengan 10 orang. Permainan dari belakang dari kaki ke kaki, tidak memainkan umpan panjang, membuat permainan menjadi lebih bisa dinikmati.