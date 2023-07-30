5 Pemain Persija Jakarta yang Menggila saat Hancurkan Persebaya Surabaya 1-0 di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 sang Pencetak Gol Kemenangan

TERDAPAT 5 pemain Persija Jakarta yang menggila saat hancurkan Persebaya Surabaya 1-0 di pekan kelima Liga 1 2023-2024. Ya, Persija baru saja memetik kemenangan penting berkat bermain baik kala menyambut Persebaya di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Kemenangan itu dipersembahkan oleh Ryo Matsumura ketika laga memasuki menit 38. Berkat golnya, Persija mengamankan tiga poin dan membuat tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut kini bertenger di peringkat kelima dengan 8 poin.

Sejumlah pemain Persija lantas menjadi sorotan karena tampil baik saat menghadapi Persebaya. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Persija Jakarta yang Menggila saat Hancurkan Persebaya Surabaya 1-0 di Liga 1 2023-2024:

5. Ondrej Kudela





Kudela bermain 90 menit saat membantu Persija menang atas Persebaya. Ia mampu menjaga lini pertahanan Macan Kemayoran dengan baik.

Tercatat Persebaya mampu melepaskan 14 tembakan, namun hanya dua yang tepat ke gawang. Para pemain Persebaya jelas kesulitan melepaskan tembakan dengan sempurna karena terganggu dengan kawalan Kudela.

4. Rizky Ridho





Tak hanya Kudela, Rizky Ridho juga bermain baik di lini belakang Persija. Sejumlah keputusannya membuat gawang Persija aman.

Rizky Ridho dan pemain Persija lainnya saling bahu membahu mempertahankan keunggulan yang didapatkan di babak pertama.