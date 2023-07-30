Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Banyak Pesepakbola Ikut Pendidikan Polisi, Pangamat Nilai Sepakbola Indonesia Ternyata Tak Bisa Berikan Jaminan kepada Pemain

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:43 WIB
Banyak Pesepakbola Ikut Pendidikan Polisi, Pangamat Nilai Sepakbola Indonesia Ternyata Tak Bisa Berikan Jaminan kepada Pemain
Muhammad Ferarri jadi salah satu pemain yang pilih ikut pendidikan polisi. (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Pencinta sepakbola Indonesia saat ini tengah dikejutkan dengan banyaknya pemain muda Tanah Air yang lebih memilih mengambil pendidikan polisi ketimbang bermain bersama klubnya masing-masing di Liga 1 2023-2024. Melihat hal tersebut, pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni menilai tampaknya sepakbola Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan untuk para pemain.

Sebab menurut pria yang akrab disapa Bung Kus itu, jika jaminan masa depan yang jelas dan menjanjikan di sepakbola, maka tidak mungkin ada pemain yang masih mencoba peruntungan di kepolisian.

“Terkait hal itu, ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia dengan segala kemeriahannya itu masih dianggap oleh sebagian pihak termasuk pelakunya, belum memberikan jaminan untuk masa depan,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (30/7/2023).

Sebagaimana diketahui, terdapat sembilan pemain yang menjalani pendidikan kepolisian di tengah kompetisi bergulir. Mereka adalah Muhammad Ferarri, Frengky Missa, Ginanjar Wahyu, Ananda Raehan, Dimas Juliano Pamungkas, Rabbanni Tasnim, Kakang Rudianto, Daffa Fasya, dan Muhammad Faiz Maulana. Mereka semua merupakan pemain Timnas U-20 yang dinyatakan lulus melalui jalur talent scouting prestasi non akademik.

Muhammad Ferarri

Bung Kus pun cukup terkejut dengan keputusan yang diambil para pemain muda ini karena sedang memasuki usia emas. Dia mengambil contoh Ferarri yang kita tahu merupakan pemain kunci Persija Jakarta dan sering mendapat panggilan Timnas Indonesia.

“Bayangkan pemain sekelas Ferarri yang sedang menuju usia emas, pemain utama di Timnas kelompok usia, di Persija juga termasuk utama. Bukan hanya Ferarri saja, tapi ada Kakang, Frengky, Ginanjar, Rabbani, dan lain-lain,” sambung Bung Kus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/11/1643581/media-asing-bocorkan-pssi-bidik-pelatih-timnas-irlandia-heimir-hallgrimsson-fmo.webp
Media Asing Bocorkan PSSI Bidik Pelatih Timnas Irlandia Heimir Hallgrimsson
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/13/timnas_sepak_bola_amputasi_indonesia.jpg
Tragis! Timnas Amputasi Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Pelatih Minta Maaf
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement