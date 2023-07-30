Bonek Mania Hadir di Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Begini Penjelasannya

BONEK Mania hadir di laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Namun, para Bonek tersebut tidak diperkenankan mengenakan atribut Persebaya Surabaya dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (30/7/2023) malam WIB.

PSSI melarang kehadiran para suporter tim tamu dalam laga-laga Liga 1 2023-2024. Ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kondusivitas sepakbola Indonesia setelah Tragedi Kanjuruhan.

Namun, dalam laga Persija Jakarta kontra Persebaya Surabaya, Bonek Mania yang notabenenya adalah suporter tim tamu, hadir dalam laga itu. Hiro Paath selaku Security Officer Persija Jakarta menjelaskan bahwa mereka diperbolehkan masuk karena sudah memiliki tiket.

"Keputusannya bahwa mereka itu penonton sah karena memiliki tiket. Ini mereka memiliki tiket berarti mereka membeli dan sebagai penonton biasa," ucap Hiro di Jakarta, Minggu (30/7/2023).

"Mereka sudah sah dan punya hak untuk menonton dengan adanya tiket ini, kita tidak bisa melarang, itu hak mereka," tambahnya.

Namun, para pendukung Persebaya tersebut dilarang untuk memberikan dukungan kepada tim kesayangannya dan mengenakan atribut. Sebab, ketika sudah di dalam, statusnya adalah sebagai penonton biasa, bukan suporter tim tamu.