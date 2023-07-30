Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Pekan Kelima: Dewa United Masih Teratas, Bali United dan Persija Jakarta Mulai Mengancam

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |21:30 WIB
Klasemen Liga 1 2023-2024 hingga Pekan Kelima: Dewa United Masih Teratas, Bali United dan Persija Jakarta Mulai Mengancam
Bali United mengancam pemuncak klasemen Dewa United (Foto: Twitter/bali_utd)
A
A
A

KLASEMEN Liga 1 2023-2024 hingga pekan kelima akan dibahas di sini. Puncak klasemen masih dikuasai oleh Dewa United meskipun menelan kekalahan dari Bali United pada akhir pekan ini, namun posisi mereka mulai tidak aman.

Tangsel Warriors – julukan Dewa United – berjaya pada empat laga pertama dengan meraih tiga kemenangan dan sekali imbang. Mereka pun melawat ke Stadion Kapten I Wayan Dipta dengan percaya diri pada hari Sabtu (29/7/2023) kemarin untuk menghadapi Bali United.

Bali United vs Dewa United

Namun, Serdadu Tridatu – julukan Bali United – masih terlalu tangguh untuk tim asuhan Jan Olde Riekerink. Egy Maulana Vikri dan kolega kandas dengan skor 1-3 akibat gol-gol Jefferson Assis, Ilija Spasojevic, dan I Kadek Agung meski sempat unggul lebih dulu melalui gol Ricky Kambuaya.

Meski begitu, Dewa United masih memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023-2024 setelah pekan kelima tuntas. Mereka mengoleksi 10 poin dari lima laga sejauh ini.

Torehan Dewa United sama seperti yang dikumpulkan oleh Madura United dan Persita Tangerang, yaitu 10 poin. Madura United mengalahkan Barito Putera 2-1 selagi Persita Tangerang ditahan Persikabo 1973 dengan skor 2-2 pada akhir pekan ini.

Sementara itu, kemenangan atas Dewa United membawa Bali United semakin mendekat ke puncak klasemen. Itu merupakan kemeangan ketiga secara beruntun bagi tim asuhan Stefano Cugurra di Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
