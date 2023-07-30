Hasil Barito Putera vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Menang 2-1, Laskar Sape Kerrab Naik ke Posisi 2

BANJAR – Madura United merebut kemenangan penting atas Barito Putera di pekan kelima Liga 1 2023-2024 pada Minggu (30/7/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Demang Lehman, Banjar, Kalimantan Selatan, tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu menang dengan skor tipis 2-1.

Dua gol Madura United tercipta lewat gol bunuh diri Frendy Saputra di menit 49 dan Junior Brandao di menit ke-83. Sementara Barito Putera hanya bisa membalas lewat gol Renan da Silva pada menit 87.

Dengan kemenangan itu, Madura United naik ke peringkat kedua pada klasemen sementara Liga 1 2023-2024. 10 poin yang dikoleksi Madura United pun sejatinya sama dengan yang dimiliki Dewa United yang bertengger di peringkat pertama dan Persita Tangerang yang menempati posisi ketiga.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Tampil di hadapan publiknya sendiri, Barito Putera langsung menampilkan permainan yang agresif. Bahkan mereka mendapat peluang pertama di menit keempat lewat tendangan Rizky Pora yang masih bisa diantisipasi para pemain Madura United.

Sementara Madura United masih mencoba untuk menemukan ritme permainannya. Tim polesan Mauricio Souza itu sempat menciptakan peluang lewat tendangan Hugo Gomes yang masih belum mengarah ke gawang Laskar Antasari -julukan Barito Putera.

Cukup sengit jalannya pertandingan kali ini dengan kedua kesebelasan yang saling jual beli serangan. Madura United kembali mendapatkan peluangnya di menit ke-29 lewat tendangan yang dilesatkan Lulinha yang masih belum membuahkan hasil manis.

Hingga memasuki lima menit akhir waktu normal, belum ada gol yang tercipta kendati kedua kesebelasan saling berbalas peluang. Pada akhirnya, Barito Putera dan Madura United harus bermain imbang 0-0 untuk sementara di babak pertama.