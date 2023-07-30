Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Macan Kemayoran Unggul 1-0 Usai Pemain Bajul Ijo Kena Kartu Merah

JAKARTA - Persija Jakarta untuk sementara unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya di babak pertama pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu (30/7/2023) malam WIB. Gol tersebut pun dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit 38.

Awalnya laga berlangsung amat ketat di pertandingan pekan kelima Liga 1 2023-2024 tersebut. Namun, ketika pemain Bajul Ijo, yakni Arief Catur terkena kartu merah di menit ke-29, Persija tampil menggila sehingga dapat mencetak satu gol di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung berusaha menekan pertahanan Persebaya sejak awal babak pertama. Tampaknya, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija - ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Persebaya sampai menit ke-20 masih di bawah tekanan Persija Jakarta. Namun, pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Persebaya pun hanya mengandalkan serangan balik saja. Namun, serangan itu masih bisa diatasi dengan baik oleh lini pertahanan Persija dibawah komando Ondrej Kudela.

Pada menit ke-23, Riko Simanjuntak hampir membawa Persija unggul lebih dahulu atas Persebaya. Namun, sundulannya dari umpan manja Hanif Sjahbandi masih tipis di sisi kanan gawang Persebaya.