Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Macan Kemayoran Unggul 1-0 Usai Pemain Bajul Ijo Kena Kartu Merah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Macan Kemayoran Unggul 1-0 Usai Pemain Bajul Ijo Kena Kartu Merah
Suasana laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. (Foto: Andri Bagus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Persija Jakarta untuk sementara unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya di babak pertama pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Minggu (30/7/2023) malam WIB. Gol tersebut pun dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit 38.

Awalnya laga berlangsung amat ketat di pertandingan pekan kelima Liga 1 2023-2024 tersebut. Namun, ketika pemain Bajul Ijo, yakni Arief Catur terkena kartu merah di menit ke-29, Persija tampil menggila sehingga dapat mencetak satu gol di babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung berusaha menekan pertahanan Persebaya sejak awal babak pertama. Tampaknya, Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija - ingin mencetak gol cepat dalam laga itu.

Persebaya sampai menit ke-20 masih di bawah tekanan Persija Jakarta. Namun, pertahanan Bajul Ijo -julukan Persebaya masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Persebaya pun hanya mengandalkan serangan balik saja. Namun, serangan itu masih bisa diatasi dengan baik oleh lini pertahanan Persija dibawah komando Ondrej Kudela.

Pada menit ke-23, Riko Simanjuntak hampir membawa Persija unggul lebih dahulu atas Persebaya. Namun, sundulannya dari umpan manja Hanif Sjahbandi masih tipis di sisi kanan gawang Persebaya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/13/49/1643771/indonesia-rally-team-kembali-ikut-reli-dunia-lewat-shannons-adelaide-rally-2025-hjo.webp
Indonesia Rally Team Kembali Ikut Reli Dunia Lewat Shannons Adelaide Rally 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/20/dusan_vlahovic.jpg
Dusan Vlahovic dan Juventus Capai Kesepakatan! Kontrak Baru Masih Misteri
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement