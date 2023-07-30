Jelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Bus Pemain Bajul Ijo Datang Tanpa Rantis dan Dikawal The Jakmania

JAKARTA - Jelang Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, para pemain Bajul Ijo datang tanpa pengamanan ketat seperti mengendarai kendaraan taktis (rantis). Sebab bus Persebaya sudah dikawal oleh para pendukung Persija, The Jakmania dalam perjalanan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Seperti yang diketahui, Persija akan menyambut Persebaya di pekan kelima Liga 1 2023-2024 pada Minggu (30/7/2023) pukul 19.00 WIB. Laga tersebut bisa dikatakan pertandingan bertajuk big match kompetisi kasta teratas di Liga 1.

Jelang laga tersebut, ada momen menarik yang terjadi. Tepatnya berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, bus Persebaya tiba di kawasan SUGBK pukul 16.55 WIB. Bus itu mendapat pengawalan ketat The Jakmania dan pihak keamanan.

Mantan Ketua Umum, The Jakmania Ferry Indrasjarief membenarkan pihaknya melakukan pengawalan ketat untuk bus Persebaya. Hal tersebut dilakukan agar tim asuhan Aji Santoso itu merasa nyaman berada di Jakarta.

"Tadi di dalam bus persebaya kami ada dua pengurus The Jakmania di dalam. Selama perjalanan juga ada beberapa Korwil (Koordinator Wilayah) dan Korlap (Koordinator Lapangan) yang ikut kawal dari hotel sampai SUGBK," kata Ferry di SUGBK, Minggu (30/7/2023).