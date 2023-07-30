Hasil RANS Nusantara FC vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Skor Kacamata Hiasi Pertandingan Sengit di Stadion Maguwoharjo

SLEMAN - RANS Nusantara FC vs PSS Sleman di laga pekan kelima Liga 1 2023-2024 berakhir imbang 0-0, pada Minggu (30/7/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sejatinya laga berjalan sengit namun skor kacamata menjadi hasil terbaik yang bisa diraih kedua tim di laga tersebut.

Dengan hasil itu, RANS Nusantara menempati peringkat kedelapan di klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 8 poin. Sedangkan PSS tertahan di posisi ke-11 dengan 6 poin.

Jalanya Pertandingan

Babak Pertama

RANS Nusantara FC dan PSS Sleman bermain cukup hati-hati pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih mempelajari pola permainan masing-masing.

Tim milik Raffi Ahmad tampaknya mulai menaikan tempo permainan memasuki pertengahan babak pertama. Oleh dikarenakan, RANS Nusantara FC mulai merepotkan pertahanan Super Elang Jawa -julukan PSS-.

PSS bukan tanpa perlawanan melawan RANS Nusantara FC. Tim itu pun kerap merepotkan pertahanan RANS Nusantara FC meskipun belum bisa mencetak gol.

Babak Kedua

RANS Nusantara FC dan PSS Sleman memulai babak kedua dengan bermain lepas. Oleh dikarenakan, kedua tim langsung jual dan beli serangan dalam upaya mencetak gol lebih dahulu.

Pertahanan kedua tim tampaknya masih cukup solid sampai menit ke-60. Sebab, pertahanam RANS Nusantara FC dan PSS masih cukup lugas menghalau berbagai serangan satu sama lainnya.