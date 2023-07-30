Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Persis Solo vs Arema FC, Laskar Sambernyawa Incar Kemenangan di Stadion Bersejarah!

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:19 WIB
Leonardo Medina incar kemenangan di laga Persis Solo vs Arema FC (Foto: Media Officer Persis Solo)
JELANG laga Persis Solo vs Arema FC, Laskar Sambernyawa incar kemenangan di stadion bersejarah, Sriwedari. Pertandingan pekan kelima Liga 1 2023-2024 akan dihelat tanpa penonton pada hari Minggu (30/7/2023) ini.

Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, menekankan bahwa timnya tetap mengincar kemenangann untuk laga ini. Laskar Sambernyawa – julukan Persis – memerlukan poin demi mendongkrak posisi di klasemen.

Persis Solo

"Ini pengalaman berharga bagi kami, bisa tampil di Stadion Sriwedari. Karena stadion ini punya berbagai alasan untuk kita respek dari prespektif sejarah. Salah satunya Sriwedari merepresentasikan pentas Persis, di mana salah satunya kita pernah meraih kejayaan di sini. Yang kita bisa lakukan adalah meraih yang terbaik untuk menghormati spirit Sambernyawa yang ada di sini," kata Leo di Stadion Sriwedari Solo, Sabtu (29/07).

"Terimakasih Suporter yang telah datang saat sesi latihan sebanyak 2 kali. Kita berterima kasih mereka telah merepresentasikan semangat untuk persis dan kami sangat peduli untuk identitas yang disematkan kepada kami," lanjut dia.

Persis Solo baru mencatatkan empat poin dari empat laga usai meraih satu kemenangan dan satu kali imbang selagi dua kali menelan kekalahan. Fernando Rodriguez bakal kembali menjadi andalan di lini serang.

Halaman:
1 2
      
