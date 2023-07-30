Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Banyak Pemain Kunci Absen, Thomas Doll Siapkan Taktik Khusus untuk Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |03:02 WIB
Banyak Pemain Kunci Absen, Thomas Doll Siapkan Taktik Khusus untuk Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
Thomas Doll sebut Persija Jakarta persiapkan diri dengan mempertajam taktik jelang hadapi Persebaya Surabaya (Foto: MPI/Andri Bagus)
A
A
A

BANYAK pemain kunci absen, Thomas Doll siapkan taktik khusus untuk laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Macan Kemayoran – julukan Persija – akan kembali ke kandangnya, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Persija mengincar kemenangan di pekan kelima Liga 1 2023-2024 setelah dikalahkan Persita Tangerang dengan skor 0-1 pada pekan lalu. Namun, banyak pemain kunci yang bakal absen, termasuk Marko Simic yang cedera.

Marko Simic

Thomas Doll mengatakan bahwa persiapan di pekan ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dia memfokuskan persiapan kepada hal taktikal dan cara untuk menaklukkan situasi satu lawan satu.

"Persiapan minggu ini sangatlah penting apalagi setelah kami membicarakan hasil pekan lalu melawan Persita. Jadi, untuk pekan ini kami latihannya lebih ke taktikal dan juga situasi satu lawan satu. Jadi, fokusnya lebih ke sana," kata Thomas Doll dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (19/7/2023).

Juru taktik asal Jerman menegaskan bahwa Andritany Ardhiyasa dan kolega tentu berupaya untuk meraih hasil yang lebih baik ketimbang pekan lalu. Terlebih, Persija akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri.

