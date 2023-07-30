Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya: Tampil di Hadapan Jakmania, Aji Santoso Tegaskan Bajul Ijo Tak Gentar

TAMPIL di hadapan Jakmania dalam laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso tegaskan Bajul Ijo tak gentar. Laga pekan kelima Liga 1 2023-2024 ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Aji Santoso menegaskan bahwa Bajul Ijo – julukan Persebaya – akan berusaha untuk memperlihatkan kualitas terbaik meski bertandang ke markas Persija Jakarta. Pelatih Persebaya itu menegaskan bahwa timnya tidak akan tertekan karena tampil di hadapan para pendukung Persija, Jakmania.

"Saya sampaikan, justru dengan lapangan yang besar, lapangan yang megah, rumput yang bagus, penonton yang banyak, seharusnya pemain-pemain justru saat itu harus gembira, harus happy, harus enjoy. Sebab, aksi-aksi pemain akan disaksikan oleh banyak penonton," kata Aji Santoso dalam konferensi pers, Sabtu (29/7/2023).

Persebaya sedang berada dalam tekanan juga karena baru menang sekali dari empat laga di Liga 1 2023-2024. Namun, Aji Santoso mendorong anak-anak asuhnya untuk bermain lepas.

"Makanya saya tekankan pada pemain saya untuk bermain lepas besok," ucapnya.