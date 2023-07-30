Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hampir Menang atas PSM Makassar, Pelatih Bhayangkara FC: Dewi Fortuna Belum Berpihak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |01:00 WIB
Hampir Menang atas PSM Makassar, Pelatih Bhayangkara FC: Dewi Fortuna Belum Berpihak
Bhayangkara FC dinilai hanya kurang beruntung setelah tertahan kontra PSM Makassar (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
HAMPIR menang atas PSM Makassar, pelatih Bhayangkara FC Emral Abus mengatakan bahwa Dewi Fortuna belum berpihak kepada timnya. Meski begitu, Abus yakin bahwa hasil imbang ini bakal menjadi awal positif bagi The Guardians – julukan Bhayangkara FC.

Bhayangkaraa menjamu Juku Eja – julukan PSM Makassar – di Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu (29/7/2023) malam WIB. Meski tak diunggulkan, mengingat status PSM sebagai juara bertahan, Bhayangkara mampu mendominasi dan menciptakan beberapa peluang emas.

Bhayangkara FC vs PSM Makassar

Bahkan, Bhayangkara hampir menang karena mendapatkan penalti di ujung babak kedua. Namun, Mati Mier gagal mengonversikan peluang emas tersebut.

Meski begitu, Abus tidak menyesali kegagalan Mier. Dia tetap bersyukur Bhayangkara mampu meraih poin pertama setelah menelan empat kekalahan di empat laga terdahulu.

“Saya sebagai pelatih bersyukur masih dikasih rezeki dan terhindar dari kekalahan, kita sudah dapat penalti tapi tidak masuk. Ya begitulah adanya, tidak harus disesali,” kata Abus dalam sesi jumpa pers usai laga, Sabtu (29/7/2023).

Abus memberikan sanjungan kepada anak asuhnya yang telah bekerja keras di laga tersebut. Kendati dewi fortuna hari ini belum berpihak kepada tim besutannya, dia berharap Bhayangkara FC bisa meraih hasil positif di laga-laga selanjutnya.

“Terima kasih kepada seluruh pemain Bhayangkara yang yang telah berjuang menjalankannya tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh pelatih. Namun dewi fortuna belum berpihak kepada kita,” ungkap Abus.

