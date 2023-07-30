Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Gagal Kalahkan Bhayangkara FC, Bernardo Tavares Tetap Bersyukur

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |00:33 WIB
PSM Makassar Gagal Kalahkan Bhayangkara FC, Bernardo Tavares Tetap Bersyukur
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, mensyukuri hasil imbang tanpa gol kontra Bhayangkara FC (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

PSM Makassar gagal kalahkan Bhayangkara FC, Bernardo Tavares tetap bersyukur. Pertandingan di pekan kelima Liga 1 2023-2024 tersebut berakhir imbang tanpa gol.

Juku Eja – julukan PSM Makassar – bertandang ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (29/7/2023) malam WIB. Meski sebagai tim tandang, PSM tetap diunggulkan.

Bhayangkara FC vs PSM Makassar

Sang juara bertahan gagal meraih kemenangan, namun pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, justru bersyukur dengan hasil ini. Sebab, PSM terbilang tertekan di sepanjang laga, bahkan hampir kalah jika saja penalti Mati Mier berhasil berakhir gol.

“Kita harus bersyukur mendapat satu poin karena Bhayangkara memiliki peluang yang lebih banyak dan kita harus meningkatkan banyak hal,” kata Tavares dalam jumpa pers usai laga, Sabtu (29/7/2023).

Pelatih asal Portugal itu tidak meremehkan kualitas The Guardians – julukan Bhayangkara. Tavares mengatakan bahwa posisi di klasemen tidak mendefinisikan kualitas dari tim tersebut. Bahkan, Tavares memprediksi Bhayangkara bakal merangsek ke posisi yang lebih baik di klasemen.



      
Telusuri berita bola lainnya
