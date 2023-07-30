Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Curi Perhatian di Laga Barcelona vs Real Madrid, Fermin Lopez Disanjung Habis Xavi Hernandez

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |12:27 WIB
Curi Perhatian di Laga Barcelona vs Real Madrid, Fermin Lopez Disanjung Habis Xavi Hernandez
Fermin Lopez Martin di laga Barcelona vs Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

NAMA Fermin Lopez Martin jadi sorotan di laga Barcelona vs Real Madrid dalam uji coba 2023. Pasalnya, pemain muda Barcelona itu sukses tampil apik hingga mencetak gol dan membawa timnya menang.

Duel Barcelona vs Real Madrid digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Minggu (30/7/2023) pagi WIB. Fermin menyumbangkan satu gol di menit ke-85.

Fermin Lopez Martin

Berkat golnya, Barcelona menang telak atas Madrid dengan skor 3-0. Dua gol lain Barcelona dicetak oleh Ousmane Dembele di menit ke-15 dan juga dan Ferran Torres (90+1).

Mendapati aksi ciamik Fermin Lopez, Xavi melempar pujian setinggi langit. Dia menyanjung gol sensasional sang pemain muda Barcelona itu.

Telusuri berita bola lainnya
