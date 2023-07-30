Ousmane Dembele Menggila Lawan Real Madrid, Xavi Hernandez Tak Tutup Kemungkinan Tetap Lepas ke PSG

PEMAIN Barcelona, Ousmane Dembele, tampil menggila saat melawan Real Madrid di laga uji coba 2023. Meski telah tampil apik hingga membawa Barcelona menang atas Madrid, masa depan Dembele tetap tak aman di skuad Blaugrana -julukan Barcelona.

Hal ini terungkap kala pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, membahas nasib masa depan Ousmane Dembele. Xavi tak menutup kemungkinan bahwa Barcelona tetap akan melepas Dembele ke klub raksasa Prancis, yakni Paris Saint-Germain (PSG).

“Kita akan lihat nanti,” ujar Xavi kala ditanya soal masa depan Dembele di Barcelona, dikutip dari Football Espana, Minggu (30/7/2023).

“Pada bursa transfer, Anda tidak pernah tahu (apa yang akan terjadi),” lanjutnya.

Meski masa depan Dembele terancam, Xavi tak memungkiri bahwa gelandang asal Prancis itu telah menjadi sosok pemain andalan di Barcelona. Dia pun sebenarnya merasa Dembele masih bahagia bermain bersama Barcelona.

“Saya melihat dia bahagia di sini. Jika ada sesuatu, dia akan memberi tahu kami,” tutur Xavi.

“Untuk saat ini, dia ada di sini dan dia bahagia,” sambungnya.

Ya, Dembele sukses tampil ciamik di laga Barcelona vs Real Madrid dalam tur pramusim 2023. Laga itu digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Minggu (30/7/2023) pagi WIB.

Dembele menyumbangkan satu gol dalam laga itu. Tepatnya, golnya tercipta di menit ke-15 sehingga membuka keunggulan Barcelona.