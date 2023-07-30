Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ousmane Dembele Menggila Lawan Real Madrid, Xavi Hernandez Tak Tutup Kemungkinan Tetap Lepas ke PSG

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |10:44 WIB
Ousmane Dembele Menggila Lawan Real Madrid, Xavi Hernandez Tak Tutup Kemungkinan Tetap Lepas ke PSG
Ousmane Dembele kala membela Barcelona. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMAIN Barcelona, Ousmane Dembele, tampil menggila saat melawan Real Madrid di laga uji coba 2023. Meski telah tampil apik hingga membawa Barcelona menang atas Madrid, masa depan Dembele tetap tak aman di skuad Blaugrana -julukan Barcelona.

Hal ini terungkap kala pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, membahas nasib masa depan Ousmane Dembele. Xavi tak menutup kemungkinan bahwa Barcelona tetap akan melepas Dembele ke klub raksasa Prancis, yakni Paris Saint-Germain (PSG).

Ousmane Dembele

“Kita akan lihat nanti,” ujar Xavi kala ditanya soal masa depan Dembele di Barcelona, dikutip dari Football Espana, Minggu (30/7/2023).

“Pada bursa transfer, Anda tidak pernah tahu (apa yang akan terjadi),” lanjutnya.

Meski masa depan Dembele terancam, Xavi tak memungkiri bahwa gelandang asal Prancis itu telah menjadi sosok pemain andalan di Barcelona. Dia pun sebenarnya merasa Dembele masih bahagia bermain bersama Barcelona.

“Saya melihat dia bahagia di sini. Jika ada sesuatu, dia akan memberi tahu kami,” tutur Xavi.

“Untuk saat ini, dia ada di sini dan dia bahagia,” sambungnya.

Ya, Dembele sukses tampil ciamik di laga Barcelona vs Real Madrid dalam tur pramusim 2023. Laga itu digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Minggu (30/7/2023) pagi WIB.

Dembele menyumbangkan satu gol dalam laga itu. Tepatnya, golnya tercipta di menit ke-15 sehingga membuka keunggulan Barcelona.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/45/3162145/momen_cristiano_ronaldo_kembali_gabung_manchester_united-BjS5_large.jpg
Harry Maguire Buka-bukaan Penyebab Cristiano Ronaldo Gagal Total saat Kembali ke Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/51/3162123/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez-nwGS_large.jpg
Selamat, Cristiano Ronaldo Akhirnya Lamar Georgina Rodriguez dengan Cincin Berlian Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/51/3161879/nathan_tjoe_a_on-VhsI_large.jpg
Hasil ADO Den Haag vs Willem II Tilburg: Nathan Tjoe-A-On Debut di Eerste Divisie, Willem II Kena Bantai 1-5!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/51/3161785/mees_hilgers-ZSLC_large.jpg
3 Penyebab Mees Hilgers Tak Dilirik Klub Lain, Salah Satunya Berkaitan dengan Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/51/3161782/alex_pastoor-VHK0_large.jpg
Kisah Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor yang Dibuat Merinding oleh Pemain Belanda Ini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/09/persib_bandung.jpg
Bobotoh Kecewa! Persib Pakai Jersey Musim Lalu di Playoff AFC Champions League, Alasannya Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement