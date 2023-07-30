Carlo Ancelotti Bingung Real Madrid Kesulitan Jebol Gawang Barcelona: Seperti Ada Tembok di Gawang Lawan!

TEXAS – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyampaikan dalih atas kekalahan timnya dari Barcelona di laga uji coba 2023. Dia berdalih, hasil minor itu harus didapat karena Real Madrid benar-benar kesulita menjebol gawang Barcelona yang begitu kukuh.

Ancelotti bahkan sampai menyebut gawang Barcelona seperti memiliki tembok. Alhasil, serangan yang dibangun timnya selalu menemui kebuntuan.

Ancelotti sendiri mengaku cukup bingung karena Real Madrid sebenarnya punya banyak peluang untuk mencetak gol, tetap selalu gagal berbuah manis. Bahkan, ada lima peluang yang membentur tiang gawang Barcelona.

“Itu adalah pertandingan yang bagus dengan dan tanpa bola. Kami menciptakan banyak peluang, tetapi hasilnya negatif,” ujar Ancelotti, dilansir dari Managing Madrid, Minggu (30/7/2023).

“Cukup aneh membentur tiang lima kali dalam satu pertandingan. Saya tidak berpikir itu terjadi kepada tim saya, tetapi saya lebih suka itu terjadi di pramusim. Sepertinya, ada tembok di depan gawang mereka,” lanjutnya.

“Hasil bukanlah hal yang penting dalam laga ini. Tapi kami tidak suka kalah,” jelas Ancelotti.