Hasil Barcelona vs Real Madrid di Laga Uji Coba: Fermin Lopez Curi Perhatian, La Blaugrana Menang Telak 3-0!

HASIL Barcelona vs Real Madrid di laga uji coba akan dibahas di sini. Pertandingan di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan La Blaugrana -- julukan Barcelona.

Ousmane Dembele membuka skor untuk Barcelona pada menit ke-15. Namun, panggung El Clasico di ujung pertandingan direbut gelandang berusia 20 tahun Fermin Lopez yang mencetak gol melalui tendangan roket (85') dan memberi assist kepada Ferran Torres (90+1').

Jalannya Pertandingan

Kedua tim sama-sama ingin membuka skor terlebih dulu. Namun, Barcelona memiliki peluang emas yang pertama melalui Oriol Romeu pada menit keempat, yang tembakannya menghantam ke mistar gawang dan gagal melewati garis gawang ketika memantul ke tanah.

Barcelona akhirnya membuka skor pada menit ke-15. Eksekusi tendangan bebas Ilkay Gundogan diberikan kepada Pedri, yang kemudian mengoper ke daerah kosong kotak penalti tempat Ousmane Dembele menunggu. Sang penyerang asal Prancis kemudian melepaskan tembakan untuk merobek gawang Thibaut Courtois.

Real Madrid berkesempatan untuk menyamakan skor setelah wasit menghadiahkan penalti kepada mereka. Namun, eksekusi Vinicius Junior menghantam mistar gawang.

Barcelona hampir menggandakan keunggulan ketika sebuah serangan balik merepotkan barisan pertahanan Real Madrid. Robert Lewandowski mengancam namun gagal mendapatkan bola.

Sayangnya, bola sapuan David Alaba malah terjatuh di kaki Ousmane Dembele. Beruntung bagi Real Madrid, Thibaut Courtois mampu menggagalkan kans dari sang penyerang Timnas Prancis.

Laga berjalan panas karena kartu kuning bertebaran untuk para pemain dari kedua tim. Namun, skor 1-0 tidak berubah hingga jeda turun minum.

Di babak kedua, Real Madrid yang ingin mengejar ketertinggalan menurunkan Toni Kroos dan Luka Modric bersamaan pada menit ke-58. Eduardo Camavinga dan Federico Valverde keluar untuk memberi tempat kepada kedua pemain senior.

Namun, yang memiliki peluang malah Barcelona lagi pada menit ke-60. Beruntungnya, Courtois mampu menghentikan tembakan kaki kiri Ousmane Dembele, yang merangsek dari sayap kanan.