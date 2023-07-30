Hasil Babak Pertama Barcelona vs Real Madrid di Laga Uji Coba: Ousmane Dembele Bawa Blaugrana Unggul 1-0

HASIL Barcelona vs Real Madrid di laga uji coba akan dibahas di sini. Pada babak pertama, pertandingan yang digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk Barcelona.

Kedua tim sama-sama menurunkan susunan pemain terbaiknya dalam laga ini. La Blaugrana -- julukan Barcelona -- mencuri gol terlebih dulu melalui Ousmane Dembele pada menit ke-14.

Jalannya Pertandingan

Kedua tim sama-sama ingin membuka skor terlebih dulu. Namun, Barcelona memiliki peluang emas yang pertama melalui Oriol Romeu pada menit keempat, yang tembakannya menghantam ke mistar gawang dan gagal melewati garis gawang ketika memantul ke tanah.

Barcelona akhirnya membuka skor pada menit ke-15. Eksekusi tendangan bebas Ilkay Gundogan diberikan kepada Pedri, yang kemudian mengoper ke daerah kosong kotak penalti tempat Ousmane Dembele menunggu. Sang penyerang asal Prancis kemudian melepaskan tembakan untuk merobek gawang Thibaut Courtois.

Real Madrid berkesempatan untuk menyamakan skor setelah wasit menghadiahkan penalti kepada mereka. Namun, eksekusi Vinicius Junior menghantam mistar gawang.