Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Babak Pertama Barcelona vs Real Madrid di Laga Uji Coba: Ousmane Dembele Bawa Blaugrana Unggul 1-0

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |04:56 WIB
Hasil Babak Pertama Barcelona vs Real Madrid di Laga Uji Coba: Ousmane Dembele Bawa Blaugrana Unggul 1-0
Ousmane Dembele mencetak gol untuk Barcelona (Foto: Twitter/fcbarcelona_cat)
A
A
A

HASIL Barcelona vs Real Madrid di laga uji coba akan dibahas di sini. Pada babak pertama, pertandingan yang digelar di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, tersebut berakhir dengan skor 1-0 untuk Barcelona.

Kedua tim sama-sama menurunkan susunan pemain terbaiknya dalam laga ini. La Blaugrana -- julukan Barcelona -- mencuri gol terlebih dulu melalui Ousmane Dembele pada menit ke-14.

Barcelona vs Real Madrid

Jalannya Pertandingan

Kedua tim sama-sama ingin membuka skor terlebih dulu. Namun, Barcelona memiliki peluang emas yang pertama melalui Oriol Romeu pada menit keempat, yang tembakannya menghantam ke mistar gawang dan gagal melewati garis gawang ketika memantul ke tanah.

Barcelona akhirnya membuka skor pada menit ke-15. Eksekusi tendangan bebas Ilkay Gundogan diberikan kepada Pedri, yang kemudian mengoper ke daerah kosong kotak penalti tempat Ousmane Dembele menunggu. Sang penyerang asal Prancis kemudian melepaskan tembakan untuk merobek gawang Thibaut Courtois.

Real Madrid berkesempatan untuk menyamakan skor setelah wasit menghadiahkan penalti kepada mereka. Namun, eksekusi Vinicius Junior menghantam mistar gawang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/14/51/1644139/kenapa-jonatan-christie-lebih-moncer-setelah-keluar-pelatnas-pbsi-cft.jpg
Kenapa Jonatan Christie Lebih Moncer setelah Keluar Pelatnas PBSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/11/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_2.jpg
Indra Sjafri Coret 3 Diaspora! Timnas Indonesia U-22 Hanya Pilih yang Siap Tempur untuk SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement