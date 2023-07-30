Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Sergi Roberto Percaya Diri Klaim Barcelona Punya Skuad Terbaik di Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |03:31 WIB
Sergi Roberto Percaya Diri Klaim Barcelona Punya Skuad Terbaik di Dunia
Sergi Roberto tegaskan Barcelona punya skuad terbaik di dunia (Foto: REUTERS)
A
A
A

SERGI Roberto percaya diri klaim Barcelona punya skuad terbaik di dunia. Sang kapten baru Barcelona juga menegaskan bahwa timnya bakal mengincar kemenangan dalam laga uji coba kontra Real Madrid.

La Blaugrana – julukan Barcelona – menghadapi seteru abadinya, Real Madrid, di laga uji coba pramusim di Amerika Serikat. Mereka akan bertemu di AT&T Stadium, Texas, Amerika Serikat, Minggu (30/7/2023) pukul 04.00 WIB.

Barcelona

Laga ini menjadi momentum kebangkitan bagi Barcelona yang menelan kekalahan di laga uji coba pertama. Sebelumnya, skuad asuhan Xavi Hernandez dipermalukan 3-5 oleh Arsenal.

Jelang laga kontra Real Madrid, Roberto meyakini bahwa Barcelona punya skuad terbaik di dunia. Pemain berusia 31 tahun itu mengulas kesuksesan Barcelona menjuarai Liga Spanyol pada musim lalu.

"Bagi saya, kami memiliki skuad terbaik di dunia. Untuk memperjuangkan segalanya. Kami telah memenangkan Liga Spanyol. Kami tidak ada di Liga Champions (babak gugur musim lalu),” ujar Roberto dikutip dari Marca, Sabtu (29/7/2023).

Halaman:
1 2
      
