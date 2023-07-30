Ditinggalkan Jordan Henderson, Virgil van Dijk Siap Jadi Kapten Liverpool

KALLANG – Liverpool baru saja kehilangan kapten mereka, Jordan Henderson yang memilih hengkang di bursa transfer musim panas 2023. Kepergian Henderson membuat posisi pemimpin The Reds kosong, melihat hal tersebut Virgil van Dijk pun mengaku siap mengambil tugas tersebut.

Ya, Henderson telah meninggalkan Anfield. Henderson tepatnya hengkang ke klub Arab Saudi, Al Ettifaq di musim ini.

Selain Henderson, James Milner yang merupakan wakil kapten The Reds di musim lalu juga hengkang dari Liverpool untuk merapat ke Brighton Hove & Albion. Dengan begitu, Liverpool pun tengah mencari sosok baru untuk menjabat sebagai kapten.

Sampai saat ini pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, belum membeberkan siapa yang akan menjadi pemimpin The Reds di lapangan musim depan. Walaupun yang pasti, dia sudah mengantongi beberapa nama.

Terkait situasi itu, Van Dijk mengatakan bahwa penentuan kapten tidak akan terjadi hanya dalam satu malam. Dia menilai pastinya akan banyak pertimbangan terkait hal itu.

Terlebih menurut Van Dijk, banyak pemain yang punya kesempatan menjabat sebagai kapten. Contohnya seperti Mohamed Salah, Alisson Becker, hingga Trent Alexander-Arnold yang kita tahu merupakan pemain pilar Liverpool.

“Jelas hal-hal ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi yang pasti kami memiliki banyak pemain yang dapat mengambil tanggung jawab itu dan harus mengambil tanggung jawab itu, jadi saya yakin itu akan terjadi,” kata Van Dijk, dikutip dari Goal International, Minggu (30/7/2023).