HOME BOLA LIGA INGGRIS

Marcus Rashford Dapat Tantangan dari Erik Ten Hag di Manchester United Musim Depan, Bakal Tampil Menggila?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |09:04 WIB
Marcus Rashford Dapat Tantangan dari Erik Ten Hag di Manchester United Musim Depan, Bakal Tampil Menggila?
Marcus Rashford kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

NEVADA – Striker Manchester United, Marcus Rashford, dapat tantangan dari sang pelatih, Erik Ten Hag, dalam mengarungi musim baru. Dia ditantang untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi bersama Man United.

Tantangan ini diberikan Ten Hag usai Rashford dipastikan memperpanjang kontraknya bersama Man United. Dia meneken kontrak selama lima tahun sehingga membuatnya bertahan hingga 2028.

Marcus Rashford

Jelang mulainya musim baru, Rashford yang sudah tampil dengan performa cemerlang pada musim lalu, diharapkan bisa lebih menggila lagi. Ten Hag menilai Rashford perlu bekerja keras karena tidak ada jaminan bahwa dir bakal tampil apik lagi pada musim depan.

"Kami mengharapkan Rashford untuk meningkatkan standar (setelah perpanjang kontrak),” ujar Ten Hag, dilansir dari laman resmi Man United, Minggu (30/7/2023).

“Dia memiliki musim yang bagus (musim lalu), tetapi itu tidak memberikan jaminan untuk musim hebat lainnya. Jadi semuanya harus benar,” lanjutnya.

“Pertama, fondasinya, seperti gaya hidup, sikap, dll. Untuk memberikan yang terbaik di setiap latihan, tetapi juga untuk melatih permainannya. Bekerja dengan cara bermain untuk dirinya sendiri tetapi dalam tim,” jelas Ten Hag.

