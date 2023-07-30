Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tawaran Pertama Ditolak Manchester United, West Ham United Menyerah Kejar Harry Maguire

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:07 WIB
Tawaran Pertama Ditolak Manchester United, West Ham United Menyerah Kejar Harry Maguire
Harry Maguire dapat tawaran dari West Ham United namun ditolak Manchester United (Foto: Twitter/harrymaguire93)
A
A
A

TAWARAN pertama ditolak Manchester United, West Ham United disebut menyerah kejar Harry Maguire. Penawaran tersebut dikabarkan bernilai 20 juta poundsterling (Rp388 miliar).

Harry Maguire sudah bukan lagi starter di The Red Devils – julukan Manchester United. Pelatih Erik Ten Hag lebih suka mengandalkan Raphael Varane dan Lisandro Martinez sebagai pasangan bek tengahnya.

Erik Ten Hag

Selain itu, dia juga mencopot ban kapten dari lengan Maguire. Hal itu seakan mengindikasikan bahwa Manchester United tak lagi menginginkan Maguire.

Sejumlah klub pun dikaitkan dengan Maguire, salah satunya adalah West Ham United. The Hammers – julukan West Ham – bahkan sudah mengajukan penawaran bernilai 20 juta poundsterling (Rp388 miliar) untuk mendatangkannya.

Namun, Manchester United menolak tawaran tersebut. Kini, sebagaimana dilaporkan The Independent, West Ham United tidak akan mengajukan tawaran lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644223/pengamat-kritik-kebijakan-pssi-target-100-besar-tapi-absen-di-fifa-matchday-lnn.webp
Pengamat Kritik Kebijakan PSSI: Target 100 Besar, Tapi Absen di FIFA Matchday
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/ketua_badan_tim_nasional_sumardji.jpg
Sumardji Akui Ada 5 Nama Kandidat Pelatih Timnas Indonesia, Ada Kapadze dan Hallgrimsson?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement