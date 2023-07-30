Tawaran Pertama Ditolak Manchester United, West Ham United Menyerah Kejar Harry Maguire

Harry Maguire dapat tawaran dari West Ham United namun ditolak Manchester United (Foto: Twitter/harrymaguire93)

TAWARAN pertama ditolak Manchester United, West Ham United disebut menyerah kejar Harry Maguire. Penawaran tersebut dikabarkan bernilai 20 juta poundsterling (Rp388 miliar).

Harry Maguire sudah bukan lagi starter di The Red Devils – julukan Manchester United. Pelatih Erik Ten Hag lebih suka mengandalkan Raphael Varane dan Lisandro Martinez sebagai pasangan bek tengahnya.

Selain itu, dia juga mencopot ban kapten dari lengan Maguire. Hal itu seakan mengindikasikan bahwa Manchester United tak lagi menginginkan Maguire.

Sejumlah klub pun dikaitkan dengan Maguire, salah satunya adalah West Ham United. The Hammers – julukan West Ham – bahkan sudah mengajukan penawaran bernilai 20 juta poundsterling (Rp388 miliar) untuk mendatangkannya.

Namun, Manchester United menolak tawaran tersebut. Kini, sebagaimana dilaporkan The Independent, West Ham United tidak akan mengajukan tawaran lagi.