HOME BOLA LIGA INGGRIS

2 Pertanda Rasmus Hojlund Gabung Manchester United dari Atalanta di Musim Panas 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |01:37 WIB
2 Pertanda Rasmus Hojlund Gabung Manchester United dari Atalanta di Musim Panas 2023
Rasmus Hojlund segera gabung Manchester United (Foto: Twitter/Atalanta_BC)
A
A
A

ATALANTA gaet striker baru, tanda-tanda Rasmus Hojlund gabung Manchester United makin jelas. La Dea – julukan Atalanta – resmi merekrut El Bilal Toure dari Almeria dengan harga total 30 juta euro (Rp500 miliar) pada Sabtu (29/7/2023) kemarin malam WIB.

Tak hanya itu, Atalanta juga tidak menyertakan sang striker Timnas Denmark, Hojlund, dalam laga uji coba kontra Bournemouth kemarin malam yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk La Dea. Hojlund sebenarnya ada dalam skuad, namun menghabiskan laga sebagai cadangan lantaran Atalanta tak mau ambil risiko jika sang pemain cedera jelang pindah ke Manchester United.

Rasmus Hojlund

Di sisi lain, kabar yang beredar di Italia semakin mengindikasikan bahwa Hojlund segera gabung The Red Devils – julukan Manchester United. Football Italia merangkum berbagai sumber yang mengatakan bahwa Hojlund bakal mengikuti jejak kiper Inter Milan, Andre Onana, yang telah lebih dulu menyeberang dari Italia ke Inggris.

Pada umumnya, menurut laporan tersebut, kesepakatan di antara kedua belah pihak akan bernilai 70 juta euro (Rp1,1 triliun). Namun, itu sudah termasuk bonus.

Laporan yang beredar di Italia terbagi antara nilai pembayaran di muka dan nilai bonus. Namun, Manchester United diprediksi untuk membayar setidaknya 62 juta euro (Rp1,03 triliun) di muka.

Halaman:
1 2
      
