Sambangi JIS, FIFA Periksa 3 Hal Ini untuk Tentukan Kelayakan Stadion di Piala Dunia U-17 2023

Ratu Tisha Destria bocorkan 3 poin utama yang dilihat FIFA selama memantau stadion-stadion di Indonesia. (Foto: PSSI)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Ratu Tisha Destria membocorkan tiga poin utama yang dilihat FIFA selama kunjungan mereka ke stadion-stadion di Indonesia. Kunjungan tersebut tentu untuk melihat kelayakan stadion yang akan dijadikan venue di Piala Dunia U-17 2023.

Seperti yang diketahui, yang menentukan stadion mana saja yang akan menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia adalah FIFA. Jadi, hanya stadion yang berstandar FIFA yang bakal menggelar pertandingan turnamen yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut.

Untuk mengetahui stadion mana saja yang masuk ke dalam standar FIFA, maka perwakilan Federasi Sepakbola Dunia tersebut pun hadir di Indonesia. Sesuai jadwal, perwakilan FIFA itu akan memulai inspeksi pada hari ini, Sabtu (29/7/2023).

Menariknya, JIS menjadi stadion pertama yang dilihat oleh FIFA. Menurut pemaparan Ratu Tisha, FIFA akan memantau tiga hal penting, yakni kesiapan venue, termasuk lapangan latihannya.

“Pertama, kesiapan venue, termasuk main venue dan lapangan-lapangan latihan," kata Ratu Tisha, dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu (29/7/2023).

Lalu hal kedua yang dipantau FIFA adalah kualitas venue yang berada pada pitch management atau lapangan dengan lebih spesifik soal jenis dan kondisi rumput. Terakhir poin ketiga yang dilihat FIFA terkait dengan team services, termasuk akomodasi untuk para peserta.