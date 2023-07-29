Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Mulai Tinjau JIS, PSSI Janji Segera Umumkan Hasil Inspeksinya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:29 WIB
FIFA Mulai Tinjau JIS, PSSI Janji Segera Umumkan Hasil Inspeksinya
FIFA mulai inspeksi JIS untuk melihat kesiapan stadion untuk Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

JAKARTA - Perwakilan FIFA saat ini telah tiba di Indonesia untuk meninjau stadion-stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U-17 2023. Tentu yang paling dinanti adalah hasil dari inspeksi Jakarta International Stadium (JIS) yang menuai banyak polemik dalam beberapa bulan terakhir.

Tentu banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang penasaran, bagaimana pendapat FIFA mengenai kelayakan JIS untuk menggelar Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 nanti.

Untuk mengetahui hal tersebut, Media Officer (MO) PSSI, Bandung Saputra, berjanji Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, akan segera mengumumkan hasil inspeksi JIS. Namun, informasi itu baru bisa didapatkan usai FIFA melakukan semua stadion yang diwacanakan menjadi venue Piala Dunia U-17 2023.

"(Segera) diinfo pimpinan Erick Thohir. Itu seperti saat (inspeksi Piala Dunia) U-20 lalu," kata Bandung Saputra kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (29/7/2023).

Jakarta International Stadium

Saat ini, FIFA pun dikabarkan sudah bergerak untuk menginspeksi sejumlah stadion. Berdasarkan jadwal kunjungan FIFA yang MPI peroleh inspeksi FIFA diawali meninjau kondisi JIS, lapangan ABC Senayan, dan Stadion Madya, pada Sabtu (29/7/2023).

Selanjutnya, FIFA akan meninjau Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (30/7/2023). Setelah itu, FIFA juga akan meninjau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (31/7/2023) dan Stadion Manahan, Selasa (1/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
FIFA PSSI Bandung Saputra JIS
