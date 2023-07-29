Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Kancil WHW Hantam Radit FC 2-0

YOGYAKARTA – Kancil WHW Pontianak merebut kemenangan atas Radit FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023 pada Sabtu (29/7/2023) sore WIB. Bermain di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Kancil WHW tepatnya menang dengan skor 2-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Di lima menit babak pertama, Kancil WHW Pontianak lebih banyak mendapatkan kesempatan melakukan serangan, namun beberapa percobaan yang coba dibangun tim asal Kalimantan Barat ini belum membuahkan hasil.

Disamping menjaga pertahanan, Radit FC yang tak ingin terus-terusan ditekan mencoba keluar dari situasi ini dengan membangun serangan dari kaki ke kaki. Sayangnya, penguasaan bola yang kurang baik membuat pemain Kancil WHW dengan mudah merebut bola.

Menit 10 pemain Kancil WHW nomor punggung 4 Rifani Putra Sela dengan aksi individunya yang cantik berhasil menembus pertahanan penjaga gawang Radit FC Joko Prasetyo Utomo.

Lima menit sebelum laga selesai, Kancil WHW beberapa kali menciptakan peluang, namun masih gagal dikonversi menjadi gol. Disamping itu, Radit FC yang tertinggal satu gol beberapa kali juga sempat mendapat peluang, namun belum berbuah gol. Hingga turun minum skor masih 1-0.