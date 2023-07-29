Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Buka Suara Setelah Bawa Ipswich Town Juara Innsbruck Cup 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |15:05 WIB
Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Buka Suara Setelah Bawa Ipswich Town Juara Innsbruck Cup 2023
Pemain Ipswich Town, Elkan Baggott. (Foto: Instagram/elkanbaggott)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, buka suara setelah bawa Ipswich Town juara Innsbruck Cup 2023. Bek jangkung 20 tahun itu mengaku senang bisa mengantarkan timnnya meraih gelar juara meski di turnamen uji coba pramusim 2023-2024.

Elkan Baggott sendiri dipercaya pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, tampil sebagai starter dan bermain penuh sepanjang laga saat melawan klub Liga Jerman, RB Leipzig di Innsbruck Cup 2023. Hasilnya, Ipswich Town menang 1-0 atas klub peserta Liga Champions 2023-2024 itu.

Pertandingan tersebut digelar dalam waktu 2x30 menit di Innsbruck Stadium Tivoli, Austria, pada Jumat 28 Juli 2023 malam WIB. Gol tunggal kemenangan klub Elkan Baggott itu dicetak George Hirts pada menit ke-51 usai menanduk umpan silang Leif Davis.

Luar biasanya, Elkan Baggott berhasil Ipswich Town mencatatkan cleansheet. Pemain 20 tahun itu menunjukkan ketenangan dan keunggulan fisik yang dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengamankan area pertahanannya sepanjang pertandingan kontra RB Leipzig.

Bahkan, Elkan Baggott berhasil membuat sejumlah pemain top dunia yang dimiliki RB Leipzig kesulitan untuk mencetak gol. Sebut saja seperti penyerang Timnas Denmark Yussuf Poulsen, penyerang Timnas Slovenia Benjamin Sesko hingga winger lincah yang dipinjam RB Leipzig dari Liverpool, Fabio Carvalho.

Elkan Baggott bersama Ipswich Town

Setelah laga tersebut, Ipswich Town pun berhasil menahan Werder Bremen di game kedua 1-1. Sayangnya, Elkan Baggott tidak dimainkan karena ada rotasi. Kendati demikian, The Tractor Boys –julukan Ipswich Town– keluar sebagai juara Innsbruck Cup 2023.

Baru-baru ini, Elkan Baggott buka suara setelah membawa Ipswich Town juara Innsbruck Cup 2023. Bek jangkung 20 tahun itu mengaku senang bisa mengantarkan timnnya meraih gelar juara meski di turnamen uji coba pramusim 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
