Al Nassr Lagi-Lagi Gagal Menang, Cristiano Ronaldo Ngamuk hingga Siram dan Usir Kameraman

MEGABINTANG Al Nassr, Cristiano Ronaldo kedapatan ngamuk-ngamuk usai timnya ditahan Al Shabab 0-0 di matchday pertama Arab Club Championship Cup 2023. Saking emosinya karena Al Nassr lagi-lagi gagal menang, Ronaldo sampai menyirami kameraman di pinggir lapangan untuk mengusirnya.

Ya, Ronaldo tampaknya saat ini sedang tidak senang dengan performa Al Nassr. Bagaimana tidak, di empat laga pramusim sebelumnya, Al Nassr sama sekali tak merasakan kemenangan.

Tepatnya Ronaldo Cs merasakan dua kekalahan saat berjumpa Celta Vigo (0-5) dan Benfica (1-4). Lalu tim berjuluk Faris Najd itu ditahan Paris Saint-Germain (PSG) (1-1) dan Inter Milan (1-1).

Tak hanya gagal menang, Ronaldo pun tak memberikan kontribusi sama sekali terhadap empat laga terakhir Al Nassr tersebut. Karena tak bisa mencetak gol dan tak kunjung menang, Ronaldo pun tampak frustrasi.

Puncaknya mungkin ketika Al Nassr memainkan laga kompetitif Arab Club Championships 2023 di Stadion King Fahd, Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (29/7/2023) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, Ronaldo dimainkan di babak kedua, tepatnya pada menit 62.

Dengan sisa waktu tersebut, Ronaldo berusaha keras membantu Al Nassr bangkit. CR7 pun sempat menggetarkan gawang Al Shabab di emnti75, namun gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside.