HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Giga FC vs IPC Pelindo Sama Kuat!

Yohanes Demo , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:03 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Giga FC vs IPC Pelindo Sama Kuat!
Giga FC vs IPC Pelindo/Foto: Yohanes Demo
A
A
A

PERTANDINGAN antara Giga FC melawan IPC Pelindo tersaji dengan seru dengan tensi tinggi pada lanjutan Liga Futsal Profesional Indonesia 2022-2023 yang berlangsung di Gor Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (29/07/2023). Pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1.

Babak Pertama

IPC Pelindo membuka permainan dengan inisiatif menyerang. Sejumlah serangan yang dilancarkan pemain-pemain Pelindo selalu nyaris menjadi gol. Bahkan, hingga 5 menit awal, Pelindo masih terus menekan pertahanan Giga FC.

 Futsal

Sayangnya, Pelindo justru harus tertinggal lebih dahulu. Pemain Giga FC Rama Ramdhani berhasil mencetak gol lewat skema serangan balik di menit (9'). Skor menjadi 1-0.

Di babak pertama ini, Pelindo terlihat mendominasi permainan. Namun, serangan bertubi-tubi yang dilancarkan pemain Pelindo belum bisa menembus pertahanan Giga FC. Skor tetap 1-0 hingga turun minum.

 BACA JUGA:

Babak Kedua

Di babak kedua, permainan berubah menjadi lebih cepat. Kedua tim saling jual beli serangan yang cukup tajam. Meski begitu, hingga menit (25') tidak ada gol yang tercipta.

Pelindo nyaris menyamakan kedudukan di menit (29'). Sayangnya, pemain nomor punggung 18 Syahrial Tri Bakti gagal memanfaatkan umpan matang di depan gawang.

Sampai 5 menit babak kedua tersisa, pemain Pelindo terus mendominasi serangan. Sayangnya, kuatnya pertahanan Giga FC belum mampu ditembus oleh pemain Pelindo.

