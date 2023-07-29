Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ekspresi Beda Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat Lihat Penyerang Cetak Gol dan Bek Buat Penyelamatan Krusial

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |13:18 WIB
Ekspresi Beda Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat Lihat Penyerang Cetak Gol dan Bek Buat Penyelamatan Krusial
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

EKSPRESI beda pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, saat melihat penyerang cetak gol dan bek buat penyelamatan krusial akan diulas Okezone. Belakangan ini, salah satu akun TikTok @the_2top menampilkan dua reaksi berbeda Shin Tae-yong dalam bentuk demonstrasi alias contoh.

Dua reaksi berbeda juru taktik asal Korea Selatan itu yakni ketika melihat penyerang andalannya mencetak gol dan melihat beknya melakukan penyelamatan krusial. Akun TikTok @the_2top lebih dulu membahas saat Shin Tae-yong melihat bek yang menyelamatkan gawangnya dengan sundulan.

Selain itu, sosok bek yang ada di dalam video demonstrasi itu melakukan penyelamatan dengan kakinya sambil terjatuh kala gawang sudah kosong melompong. Bahkan, hingga melakukan super save dengan melakukan salto demi menyelamatkan gawangnya dari kebobolan.

Namun nampaknya, Shin Tae-yong yang memakai baju berlambang Garuda itu hanya memasang ekspresi datar alias tidak terlalu antuasias. Pelatih 53 tahun itu hanya tersenyum irit sambil menganggukkan kepalanya dan memberikan tepuk tangan dengan posisi sembari duduk di atas kursi.

Ekspresi Shin Tae-yong saat lihat pemain bertahan

Setelah itu, akun TikTok @the_2top membahas reaksi Shin Tae-yong saat melihat sang penyerangnya mencetak gol. Ketika sukses membobol gawang lawan, Shin Tae-yong langsung beranjak dari tempat duduknya untuk berdiri dengan sangat antusias.

Shin Tae-yong juga langsung memberikan ekpresi lepas sambil memberi tepuk tangan. Bahkan, pelatih Timnas Indonesia itu sampai menunjuk-nunjuk dan mengacungkan jempol kepada pemain yang mencetak gol itu dengan mengatakan "nice" dengan penuh emosional.

Halaman:
1 2
      
