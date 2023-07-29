Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Klub Liga 3 Belgia, Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Gol Lagi?

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:59 WIB
Lawan Klub Liga 3 Belgia, Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Cetak Gol Lagi?
Marselino Ferdinan akan cetak gol lawan klub liga tiga Belgia/Foto: Instagram
KMSK Deinze akan melanjutkan laga tur pramusim mereka, kali ini menghadapi klub Liga 3 Belgia. Apakah Marselino Ferdinan akan kembali mencetak gol dalam laga KMSK Deinze vs Sparta Petegem?

Aksi-aksi ciamik pemain Timnas Indonesia itu selalu ditunggu oleh pencinta sepakbola Tanah Air. Baru-baru ini, ia sukses menyarangkan gol ke gawang FC Groningen, klub yang main di liga teratas Belanda.

 Marselino Ferdinan

Dalam pertandingan itu, penyerang kreatif tersebut memborong dua gol KMSK Deinze. Kendatipun, kesebelasan yang dibelanya harus kalah 2-5 di akhir pertandingan.

Tak sampai di situ, pemain 19 tahun itu juga kembali mebuat decak kagum kala KMSK Deinze bertemu klub kasta ketiga Liga Belgia, KVC Winnkel Sport.

 BACA JUGA:

Dalam pertandingan itu, Marselino menciptakan satu assist untuk laga yang berakhir imbang 1-1. Ia pun turun sebagai starter dalam pertandingan tersebut.

Kini, saat menghadapi Sparta Petegem, kegemilangan Marselino Ferdinan kembali dinanti. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk unjuk gigi agar mendapat tempat di skuad inti.

