Pelatih Timnas Vietnam Angkat Suara Setelah Satu Grup dengan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

PELATIH Timnas Vietnam, Philippe Troussier, angkat suara setelah satu grup dengan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut juru taktik asal Prancis itu, The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- masuk ke dalam grup yang sulit!

Sesuai hasil drawing babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (27/7/2023), Timnas Vietnam tergabung di Grup F bersama Irak, Filipina, dan pemenang antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Khusus untuk Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam, keduanya harus saling berhadapan di babak pertama karena tidak lolos otomatis ke babak kedua. Pertandingan antara Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan dilakukan dua leg yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Jika menang agregat atas Brunei Darussalam, Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan tergabung di Grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.

BACA JUGA:

Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, angkat suara setelah tahu satu grup dengan Timnas Indonesia di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut juru taktik asal Prancis itu, The Golden Star masuk ke dalam grup yang sulit!

Alasannya, Philippe Troussier menilai semua tim peserta Grup F masing-masing punya ambisi untuk meraih tiket ke babak ketiga. Selain itu, setiap pertandingan sepakbola tidaklah mudah untuk dimenangkan meski anak asuhnya dalam mode percaya diri yang tinggi.