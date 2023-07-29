Hasil Liga Futsal Profesional 2022-2023: Sadakata FC Tumbangkan Halus FC 2-1

SADAKATA FC sukses menumbangkan lawannya, Halus FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2022-2023. Pertandingan antara Sadakata FC vs Hakus FC sendiri berlangsung di Gor Amongrogo, Sabtu (29/07/2023).

Babak Pertama

Babak pertama Sadakata langsung mengambil inisiatif serangan yang langsung membuahkan hasil. Elbek Tulkinov membuat Sadakata unggul dengan gol cepat di menit (1'). Sayangnya, keunggulan ini tak bertahan lama, Pemain Halus FC Ahmad Adrian berhasil menyamakan kedudukan setelah berhasil memanfaatkan umpan silang rekannya. Skor menjadi 1-1.

Di awal-awal babak pertama ini, kedua tim bermain terbuka. Aksi jual beli serangan terus terjadi hingga 5 menit awal. Di menit (6') Halus FC hampir mendapat hadiah pinalti setelah Ahmad Adrian dijatuhkan di kotak pinalti. Sayangnya, wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran setelah melihat VAR.

Menit (10') giliran Sadakata yang mendapatkan kesempatan unggul. Namun, pemain nomor punggung 8 Hatta Ubaidillah gagal memanfaatkan umpan silang.

Di paruh waktu babak pertama ini, masing-masing tim terus mencoba melancarkan serangan demi serangan. Tetapi, hingga turun minum belum ada lagi gol yang tercipta.

Babak Kedua

Mengawali babak kedua pertandingan, Sadakata langsung mendapat peluang menciptakan gol. Sayangnya, umpan silang Elbek Tulkinov belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 13 Andriyana.

Di menit (27') Sadakata kembali mendapat peluang menciptakan gol. Namun, lagi-lagi berkat kokohnya pertahanan yang dibuat para pemain Halus FC mampu menggagalkan serangan-serangan pemain Sadakata.