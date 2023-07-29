Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jebolan Liga Australia dan Liga Belgia Ini Resmi Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:58 WIB
Jebolan Liga Australia dan Liga Belgia Ini Resmi Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia?
Shin Tae-yong akan panggil pemain yang pernah main di Liga Belgia/Foto: PSSI
A
A
A

JEBOLAN Liga Australia dan Liga Belgia, Yandi Sofyan, resmi dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia? Sekadar diketahui, penyerang 31 tahun tersebut pernah abroad membela klub Liga Belgia yakni CS Vise (2011-2012) dan klub Australia, Brisbane Roar U-21 (2013-2014).

Setelah itu, Yandi Sofyan pulang dari masa abroad-nya pada 2014 ke Indonesia. Namun, adik dari mantan pemain Timnas Indonesia, Zaenal Arif, itu memiliki karier yang kurang moncer sejak bergabung dengan Arema FC, Persib Bandung, hingga Bali United.

 Yandi Sofyan

Yandi Sofyan pun memutuskan hengkang ke Persikabo 1973 di Liga 1 2022-2023. Pemain jebolan SAD Uruguay itu telah mencatatkan 26 penampilan dan mengemas tiga gol selama musim itu bersama Laskar Padjadjaran -julukan Persikabo 1973.

Pada awal musim 2023-2024, Yandi Sofyan masih belum terlalu terlihat perannya karena sering memanaskan bangku cadangan. Bahkan, penyerang 31 tahun itu tidak dibawa ke dalam skuad Persikabo 1973 saat kalah 1-2 dari RANS Nusantara FC di pekan perdana Liga 1 2023-2024.

Lalu saat Persikabo 1973 bermain 0-0 kontra Persija Jakarta di pekan kedua, Yandi Sofyan hanya tampil selama tujuh menit untuk masuk menggantikan Pedro Varela. Selanjutnya di pekan ketiga, Yandi Sofyan lagi-lagi hanya bermain 12 menit ketika Persikabo 1973 kalah 0-1 di dari PSM Makassar.

Barulah pada pekan keempat, Yandi Sofyan kembali menemukan sentuhannya saat Persikabo 1973 menang 3-1 atas Bhayangkara FC. Jebolan SAD Uruguay itu memang baru masuk di menit 46 untuk menggantikan Rafael Condaro ketika Persikabo 1973 tengah tertinggal 0-1 dari Bhayangkara FC.

Halaman:
1 2
      
