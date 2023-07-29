Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Takjub Lihat Aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town Kalahkan Klub Peserta Liga Champions 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:37 WIB
Media Malaysia Takjub Lihat Aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town Kalahkan Klub Peserta Liga Champions 2023-2024
Media Malaysia puji Elkan Baggott/Foto: Instagram
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, takjub lihat aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town kalahkan klub peserta Liga Champions 2023-2024, RB Leipzig. Makan Bola terpukau dengan ketenangan dan keunggulan fisik yang dimiliki bek tengah Timnas Indonesia itu sepanjang pertandingan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Elkan Baggott tampil gemilang saat Ipswich Town mengalahkan klub Liga Jerman, RB Leipzig 1-0 di laga uji coba bertajuk Piala Innsbruck 2023. Laga tersebut digelar dalam waktu 2x30 menit di Innsbruck Stadium Tivoli, Austria, pada Jumat (28/7/2023) malam WIB.

 Elkan Baggott

Elkan Baggott dipercaya pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, sebagai starter dan bermain penuh sepanjang laga. Kepercayaan itu pun dibayar tuntas oleh bek jangkung 20 tahun tersebut dengan mencatatkan cleansheet sekaligus membantu Ipswich Town menang 1-0 atas RB Leipzig.

Gol semata wayang kemenangan klub Elkan Baggott itu dicetak George Hirts pada menit ke-51 usai menanduk umpan silang Leif Davis saat waktu tersisa 10 menit. Setelah laga ini, Ipswich Town menahan Werder Bremen di game kedua 1-1, sekaligus memastikan The Tractor Boys, julukan Ipswich Town, keluar sebagai juara Piala Innsbruck 2023.

 BACA JUGA:

Kembali ke Elkan Baggott, dia menunjukkan ketenangan, dan keunggulan fisik yang dimilikinya dimanfaatkan sebaik mungkin sepanjang pertandingan kontra RB Leipzig. Pemain 20 tahun itu berhasil mengamankan area pertahanannya dan menjaga sejumlah pemain top dunia yang dimiliki RB Leipzig.

Sebut saja seperti penyerang Timnas Denmark Yussuf Poulsen, penyerang Timnas Slovenia Benjamin Sesko hingga winger lincah yang dipinjam RB Leipzig dari Liverpool, Fabio Carvalho. Tak pelak, media Malaysia yakni Makan Bola takjub melihat aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town kalahkan klub peserta Liga Champions 2023-2024 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182861/dean_james-jV82_large.jpg
Reaksi Berkelas Bek Timnas Indonesia Dean James Usai Bantu Go Ahead Eagles Bungkam Feyenoord
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182858/dean_james-dR3l_large.jpg
Cerita Dean James soal Proses Gol Solo Run ke Gawang Feyenoord, Ungkap 2 Faktor Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182952/timur_kapadze_mundur_sebagai_asisten_pelatih_timnas_uzbekistan-FILE_large.jpg
Timur Kapadze Mundur sebagai Asisten Pelatih Timnas Uzbekistan, Mau Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/12/dua_bintang_timnas_indonesia_u_22_ivar_jenner.jpg
Ivar Jenner dan Rafael Struick Kompak Bidik Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement