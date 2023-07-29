Media Malaysia Takjub Lihat Aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town Kalahkan Klub Peserta Liga Champions 2023-2024

MEDIA Malaysia, Makan Bola, takjub lihat aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town kalahkan klub peserta Liga Champions 2023-2024, RB Leipzig. Makan Bola terpukau dengan ketenangan dan keunggulan fisik yang dimiliki bek tengah Timnas Indonesia itu sepanjang pertandingan tersebut.

Sebagaimana diketahui, Elkan Baggott tampil gemilang saat Ipswich Town mengalahkan klub Liga Jerman, RB Leipzig 1-0 di laga uji coba bertajuk Piala Innsbruck 2023. Laga tersebut digelar dalam waktu 2x30 menit di Innsbruck Stadium Tivoli, Austria, pada Jumat (28/7/2023) malam WIB.

Elkan Baggott dipercaya pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, sebagai starter dan bermain penuh sepanjang laga. Kepercayaan itu pun dibayar tuntas oleh bek jangkung 20 tahun tersebut dengan mencatatkan cleansheet sekaligus membantu Ipswich Town menang 1-0 atas RB Leipzig.

Gol semata wayang kemenangan klub Elkan Baggott itu dicetak George Hirts pada menit ke-51 usai menanduk umpan silang Leif Davis saat waktu tersisa 10 menit. Setelah laga ini, Ipswich Town menahan Werder Bremen di game kedua 1-1, sekaligus memastikan The Tractor Boys, julukan Ipswich Town, keluar sebagai juara Piala Innsbruck 2023.

Kembali ke Elkan Baggott, dia menunjukkan ketenangan, dan keunggulan fisik yang dimilikinya dimanfaatkan sebaik mungkin sepanjang pertandingan kontra RB Leipzig. Pemain 20 tahun itu berhasil mengamankan area pertahanannya dan menjaga sejumlah pemain top dunia yang dimiliki RB Leipzig.

Sebut saja seperti penyerang Timnas Denmark Yussuf Poulsen, penyerang Timnas Slovenia Benjamin Sesko hingga winger lincah yang dipinjam RB Leipzig dari Liverpool, Fabio Carvalho. Tak pelak, media Malaysia yakni Makan Bola takjub melihat aksi Elkan Baggott saat Ipswich Town kalahkan klub peserta Liga Champions 2023-2024 itu.