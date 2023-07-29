Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

UEFA Jatuhkan Sanksi: Juventus Dilarang Tampil di Eropa, Chelsea Kena Denda

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |09:06 WIB
UEFA Jatuhkan Sanksi: Juventus Dilarang Tampil di Eropa, Chelsea Kena Denda
Juventus dan Chelsea disanksi UEFA/Foto: Twitter
A
A
A

FEDERASI Sepak Bola Eropa (UEFA) resmi menjatuhkan sanksi kepada dua klub Eropa, Juventus dan Chelsea. Bianconeri, julukan Juventus, resmi dilarang bermain di Eropa, sedangkan The Blues, julukan Chelsea, dikenakan denda.

Club Financial Control Body (CFCB) UEFA menyimpulkan bahwa Juventus dan Chelsea melakukan pelanggaran. Keduanya melanggar peraturan perizinan klub dan Financial Fair Play (FFP).

 Juventus

Berdasarkan keterangan resmi UEFA, Juventus dipastikan dilarang tampil di kompetisi Eropa pada musim 2023-2024. Selain itu, Bianconeri juga harus membayar denda sebesar 20 juta euro (Rp302 miliar).

"Untuk mengecualikan Juventus dari kompetisi klub pria UEFA 2023-2024; Dan untuk mengenakan kontribusi finansial tambahan sebesar 20 juta euro pada klub," tulis keterangan resmi UEFA, dikutip pada Sabtu (29/7/2023).

 BACA JUGA:

Namun, UEFA mempunyai pengecualian dengan setengah denda (10 juta euro) dijatuhkan apabila Juventus gagal memenuhi persyaratan FFP selama tiga tahun (2023, 2024, dan 2025). Sementara, Fiorentina akan menggantikan Juventus sebagai perwakilan Liga Italia di Liga Konferensi Eropa musim depan.

Juventus sendiri sudah legawa dengan sanksi yang dijatuhkan oleh UEFA. Pihak klub tidak mengajukan banding atau memprotes keputusan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182861/dean_james-jV82_large.jpg
Reaksi Berkelas Bek Timnas Indonesia Dean James Usai Bantu Go Ahead Eagles Bungkam Feyenoord
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182858/dean_james-dR3l_large.jpg
Cerita Dean James soal Proses Gol Solo Run ke Gawang Feyenoord, Ungkap 2 Faktor Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182952/timur_kapadze_mundur_sebagai_asisten_pelatih_timnas_uzbekistan-FILE_large.jpg
Timur Kapadze Mundur sebagai Asisten Pelatih Timnas Uzbekistan, Mau Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/51/1643041/kenapa-pbsi-hanya-kirim-5-wakil-di-kumamoto-masters-2025-uan.webp
Kenapa PBSI Hanya Kirim 5 Wakil di Kumamoto Masters 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto_foto.jpg
Nova Arianto Minta Maaf usai Timnas Indonesia U-17 Tersingkir dari Piala Dunia U-17 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement