UEFA Jatuhkan Sanksi: Juventus Dilarang Tampil di Eropa, Chelsea Kena Denda

FEDERASI Sepak Bola Eropa (UEFA) resmi menjatuhkan sanksi kepada dua klub Eropa, Juventus dan Chelsea. Bianconeri, julukan Juventus, resmi dilarang bermain di Eropa, sedangkan The Blues, julukan Chelsea, dikenakan denda.

Club Financial Control Body (CFCB) UEFA menyimpulkan bahwa Juventus dan Chelsea melakukan pelanggaran. Keduanya melanggar peraturan perizinan klub dan Financial Fair Play (FFP).

Berdasarkan keterangan resmi UEFA, Juventus dipastikan dilarang tampil di kompetisi Eropa pada musim 2023-2024. Selain itu, Bianconeri juga harus membayar denda sebesar 20 juta euro (Rp302 miliar).

"Untuk mengecualikan Juventus dari kompetisi klub pria UEFA 2023-2024; Dan untuk mengenakan kontribusi finansial tambahan sebesar 20 juta euro pada klub," tulis keterangan resmi UEFA, dikutip pada Sabtu (29/7/2023).

BACA JUGA:

Namun, UEFA mempunyai pengecualian dengan setengah denda (10 juta euro) dijatuhkan apabila Juventus gagal memenuhi persyaratan FFP selama tiga tahun (2023, 2024, dan 2025). Sementara, Fiorentina akan menggantikan Juventus sebagai perwakilan Liga Italia di Liga Konferensi Eropa musim depan.

Juventus sendiri sudah legawa dengan sanksi yang dijatuhkan oleh UEFA. Pihak klub tidak mengajukan banding atau memprotes keputusan tersebut.