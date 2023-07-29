Penyebab Media Malaysia Sebut Vietnam Ikuti Langkah Berani Timnas Indonesia

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menyebut bahwa Timnas Vietnam mengikuti langkah berani yang dilakukan oleh Timnas Indonesia. Hal itu tercermin dari lawan-lawan yang akan diajak uji coba.

Langkah berani ini dilakukan Timnas Vietnam untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2024. Negara-negara mana saja yang akan dihadapi oleh The Golden Star, julukan Timnas Vietnam, sudah dikondisikan oleh Persatuan Bola Sepak Vietnam (VFF).

Paling dekat, mereka akan menghadapi Timnas Korea Selatan pada Oktober nanti. Anak didik Jurgen Klinsmann itu akan menjadi lawan tanding yang berat bagi pelatih Vietnam, Philippe Troussier.

Namun, pengalaman bertanding dengan tim yang menduduki posisi 28 dunia itu akan sangat berarti bagi kesebelasan Vietnam. Strategi Vietnam ini agaknya mengikuti langkah berani yang dilakukan Indonesia.

"Pertembungan ini juga bakal menyaksikan anak buah Philippe Troussier dapat membentuk persefahaman yang lebih baik sambil mengikut jejak langkah Indonesia untuk berdepan dengan gergasi dunia," tulis media Malaysia, Makan Bola, dikutip Sabtu (29/7/2023).

Indonesia sebelum ini telah menjalani uji coba dengan dua negara, yaitu Palestina dan Argentina. Menghadapi Palestina Indonesia hanya bisa bermain imbang 0-0.