Bikin Geger! Media Malaysia Klaim Vietnam Contek Timnas Indonesia Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023

MEDIA Vietnam, Makan Bola, menyebut Timnas Vietnam telah mengikuti langkah atau menyontek Timnas Indonesia jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Mencontek yang dimaksud di sini adalah, Vietnam menjadwalkan laga-laga berkelas dunia sebelum mengarungi dua ajang di atas, seperti halnya yang dilakukan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia sempat membuat gebrakan pada FIFA Matchday Juni 2023. Selain bersua tim peringkat 96 dunia, Palestnia, Timnas Indonesia juga menantang juara Piala Dunia 2022 sekaligus penghuni posisi satu dunia, Argentina.

(Duel panas Timnas Indonesia vs Argentina. (Foto: PSSI)

Meski kalah 0-2 dari Argentina, Timnas Indonesia mendapatkan banyak pengalaman berharga. Modal itu dapat digunakan untuk mengarungi laga-laga keras di depan seperti Kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023.

Ternyata, langkah yang tak jauh berbeda diambil Vietnam. Di FIFA Matchday Oktober 2023, skuad asuhan Philippe Troussier menantang tim peringkat 28 dunia, Korea Selatan.

Korea Selatan dipilih Vietnam karena skuad asuhan Jurgen Klinsmann itu memiliki gaya permainan mirip Jepang. Sekadar diketahui, Vietnam tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Timnas Indonesia.

(Vietnam diklaim contek Timnas Indonesia. (Foto: Makan Bola)

“Vietnam ikuti langkah Indonesia melawan raksasa Piala Dunia,” tulis Makan Bola dalam judul artikel yang mereka buat.