HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Delegasi FIFA Kunjungi JIS hingga Stadion Madya Hari Ini, Sabtu 29 Juli 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:14 WIB
Delegasi FIFA Kunjungi JIS hingga Stadion Madya Hari Ini, Sabtu 29 Juli 2023
FIFA akan kunjungi JIS/Foto: Instagram
DELEGASI FIFA akan mengunjungi Jakarta International Stadium (JIS) hingga Stadion Madya pada hari ini, Sabtu 29 Juli 2023. Rangkaian agenda itu diketahui dalam rilis jadwal delegasi FIFA untuk Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia yang tersebar di grup-grup komunikasi jurnalis.

Dalam jadwal kunjungan tersebut, delegasi FIFA untuk Piala Dunia U-17 2023 telah tiba di Indonesia tepatnya di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta pada Jumat (28/72023) sore WIB. Lalu, pada malam harinya perwakilan FIFA itu langsung melakukan meeting dengan PSSI.

 JIS

Kemudian pada hari ini, Sabtu (29/7/2023), delegasi FIFA akan langsung mengecek Jakarta International Stadium (JIS). Inspeksi stadion megah yang terletak di Jakarta Utara tersebut dilakukan selama tiga jamdi mulai pukul 08.30 WIB hingga pukul 11.30 WIB.

Setelah mengunjungi JIS, delegasi FIFA dijadwalkan akan mengecek Stadion Madya, Lapangan Hockey di Senayan, dan Stadion Soemantri Brojonegoro, Jakarta, mulai pukul 13.00 WIB hingga sore. Setelah itu, mereka akan berpindah ke Bandung.

 BACA JUGA:

Kemudian pada Minggu (30/7/2023), delegasi FIFA akan mengecek beberapa lapangan di Bandung. Sebut saja seperti Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Arcamanik, Lapangan ITB, Lapangan Batununggal, Lapangan Unpad, Lapangan IPDN, dan Lapangan Sidolig.

Kemudian pada keesokan harinya, Senin (31/7/2023), delegasi FIFA akan mengunjungi Stadion Gelora Bung Tomo, Lapangan Thor, dan juga Stadion Gelora 10 November. Sehari kemudian, Selasa (1/8/2023), delegasi FIFA melakukan kunjungan ke Surakarta untuk mengecek Stadion Manahan, Stadion Sriwedari, Lapangan UNS, Lapangan Kampung Sewu, dan juga Lapangan Kota Barat.

