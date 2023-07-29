PSG Dihajar Cerezo Osaka 2-3, Begini Respons Luis Enrique

PARIS Saint-Germain (PSG) ditekuk Cerezo Osaka 2-3 dalam laga persahabatan pramusim 2023-2024. Pelatih PSG, Luis Enrique mengakui bahwa timnya belum menemukan komposisi yang pas untuk Les Parisiens, julukan PSG.

PSG dikalahkan Cerezo Osaka di Nagai Stadium, Osaka, Jepang pada Jumat (28/7/2023) sore WIB. Sempat unggul dua kali, Les Parisiens akhirnya harus mengakui kekalahan dari tim tuan rumah dengan skor tipis.

Tiga gol untuk Cerezo Osaka dicatatkan oleh Jordy Croux (22’), Sota Kitano (67’), dan Shinji Kagawa (79’). Sementara, PSG yang sempat unggul dua kali mencetak gol via Hugo Ekitike (17’) dan Vitinha (49’).

Selepas pertandingan, Enrique mengisyaratkan timnya tidak dalam kondisi 100 persen fit. Pelatih asal Spanyol itu juga berdalih belum menemukan racikan yang cocok untuk Les Parisiens. Enrique pun menyayangkan timnya gagal memenangkan laga tersebut.

"Kami tahu akan ada perbedaan yang jelas dalam kebugaran antara kedua tim. Sayang sekali karena kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Tapi kami bertanggung jawab atas 5 gol di pertandingan malam ini,” kata Enrique dilansir dari laman resmi PSG, Jumat (28/7/2023).

“Saya sepenuhnya yakin untuk bermain bagus sepak bola, kami membutuhkan gaya permainan yang memberi kami kesempatan sebanyak mungkin untuk mempertahankan penguasaan bola. Tetapi kami juga membutuhkan para pemain untuk mengambil keputusan,” sambungnya.