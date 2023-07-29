Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSG Dihajar Cerezo Osaka 2-3, Begini Respons Luis Enrique

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |05:27 WIB
PSG Dihajar Cerezo Osaka 2-3, Begini Respons Luis Enrique
Luis Enrique/Foto: Reuters
A
A
A

PARIS Saint-Germain (PSG) ditekuk Cerezo Osaka 2-3 dalam laga persahabatan pramusim 2023-2024. Pelatih PSG, Luis Enrique mengakui bahwa timnya belum menemukan komposisi yang pas untuk Les Parisiens, julukan PSG.

PSG dikalahkan Cerezo Osaka di Nagai Stadium, Osaka, Jepang pada Jumat (28/7/2023) sore WIB. Sempat unggul dua kali, Les Parisiens akhirnya harus mengakui kekalahan dari tim tuan rumah dengan skor tipis.

Luis Enrique

Tiga gol untuk Cerezo Osaka dicatatkan oleh Jordy Croux (22’), Sota Kitano (67’), dan Shinji Kagawa (79’). Sementara, PSG yang sempat unggul dua kali mencetak gol via Hugo Ekitike (17’) dan Vitinha (49’).

Selepas pertandingan, Enrique mengisyaratkan timnya tidak dalam kondisi 100 persen fit. Pelatih asal Spanyol itu juga berdalih belum menemukan racikan yang cocok untuk Les Parisiens. Enrique pun menyayangkan timnya gagal memenangkan laga tersebut.

"Kami tahu akan ada perbedaan yang jelas dalam kebugaran antara kedua tim. Sayang sekali karena kami memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Tapi kami bertanggung jawab atas 5 gol di pertandingan malam ini,” kata Enrique dilansir dari laman resmi PSG, Jumat (28/7/2023).

“Saya sepenuhnya yakin untuk bermain bagus sepak bola, kami membutuhkan gaya permainan yang memberi kami kesempatan sebanyak mungkin untuk mempertahankan penguasaan bola. Tetapi kami juga membutuhkan para pemain untuk mengambil keputusan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182861/dean_james-jV82_large.jpg
Reaksi Berkelas Bek Timnas Indonesia Dean James Usai Bantu Go Ahead Eagles Bungkam Feyenoord
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182858/dean_james-dR3l_large.jpg
Cerita Dean James soal Proses Gol Solo Run ke Gawang Feyenoord, Ungkap 2 Faktor Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182952/timur_kapadze_mundur_sebagai_asisten_pelatih_timnas_uzbekistan-FILE_large.jpg
Timur Kapadze Mundur sebagai Asisten Pelatih Timnas Uzbekistan, Mau Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/11/11/1642907/kevin-diks-dan-maarten-paes-soroti-kemenangan-perdana-timnas-indonesia-di-piala-dunia-u17-ymi.webp
Kevin Diks dan Maarten Paes Soroti Kemenangan Perdana Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/29/timnas_indonesia_u_23_berlatih_di_stadion_madya.jpg
Daftar 3 Pemain Baru Curi Perhatian di Latihan Timnas Indonesia U-22, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement