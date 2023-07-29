Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dukungan Penuh Jakmania Diyakini Bikin Persija Jakarta Menggila Kontra Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |23:49 WIB
Dukungan Penuh Jakmania Diyakini Bikin Persija Jakarta Menggila Kontra Persebaya Surabaya
Persija Jakarta berusaha bangkit ketika menjamu Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

DUKUNGAN penuh Jakmania diyakini bakal bikin Persija Jakarta menggila kontra Persebaya Surabaya. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Pemain Persija, Hanif Sjahbandi, mengatakan bahwa dirinya beserta rekan-rekan setim bakal berupaya memperlihatkan performa terbaik. Dukungan dari puluhan ribut The Jakmania disinyalir bakal menambah motivasi para pemain Macan Kemayoran – julukan Persija.

Hanif Sjahbandi

"Jadi, bermain di kandang di hadapan The Jakmania tentunya akan menambah semangat lebih," kata Hanif dalam konferensi pers, Sabtu (29/7/2023).

Sang pemain berusia 26 tahun mengklaim bahwa kekalahan 0-1 dari Persita Tangerang di pekan lalu telah memberi pelajaran berharga. Pelatih Thomas Doll sudah memberikan evaluasi kepada tim sejak saat itu.

"Saya yakin saya dan rekan-rekan juga pasti ingin menjalani pertandingan yang jauh lebih baik dari pertandingan kemarin (lawan Persita). Kami tahu hasil yang kemarin bukanlah hasil yang diinginkan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/11/1644157/pro-futsal-league-20252026-pekan-ke6--saksikan-laga-big-match-antara-blacksteel-fc-vs-cosmo-jne-di-mnctv-odh.webp
Pro Futsal League 2025/2026 Pekan Ke-6 : Saksikan Laga Big Match antara Blacksteel FC vs Cosmo JNE di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri_kiri.jpg
Ini Alasan Indra Sjafri Nekat Uji Coba Timnas Indonesia U-22 Lawan Mali
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement