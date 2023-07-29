Dukungan Penuh Jakmania Diyakini Bikin Persija Jakarta Menggila Kontra Persebaya Surabaya

DUKUNGAN penuh Jakmania diyakini bakal bikin Persija Jakarta menggila kontra Persebaya Surabaya. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) malam WIB.
Pemain Persija, Hanif Sjahbandi, mengatakan bahwa dirinya beserta rekan-rekan setim bakal berupaya memperlihatkan performa terbaik. Dukungan dari puluhan ribut The Jakmania disinyalir bakal menambah motivasi para pemain Macan Kemayoran – julukan Persija.
"Jadi, bermain di kandang di hadapan The Jakmania tentunya akan menambah semangat lebih," kata Hanif dalam konferensi pers, Sabtu (29/7/2023).
Sang pemain berusia 26 tahun mengklaim bahwa kekalahan 0-1 dari Persita Tangerang di pekan lalu telah memberi pelajaran berharga. Pelatih Thomas Doll sudah memberikan evaluasi kepada tim sejak saat itu.
"Saya yakin saya dan rekan-rekan juga pasti ingin menjalani pertandingan yang jauh lebih baik dari pertandingan kemarin (lawan Persita). Kami tahu hasil yang kemarin bukanlah hasil yang diinginkan," ucapnya.