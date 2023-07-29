Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso Soroti Ketiadaan Marko Simic

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |23:07 WIB
Jelang Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso Soroti Ketiadaan Marko Simic
Marko Simic absen saat Persija Jakarta hadapi Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persija_jkt)
JELANG laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso soroti ketiadaan Marko Simic. Kedua tim akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Macan Kemayoran – julukan Persija Jakarta – kehilangan empat pemain dalam laga ini, termasuk Marko Simic yang mengalami cedera. Tiga pemain lainnya adalah Hansamu Yama, Sandi Artha Samosir, dan Muhammad Ferarri.

Marko Simic

Aji Santoso, selaku pelatih Persebaya, berbicara tentang ketiadaan Simic di skuad Persija. Menurutnya, ini bukanlah keuntungann untuk Bajul Ijo – julukan Persebaya.

"Saya lihat mungkin Simic tidak bisa main, tetapi menurut saya itu bukan suatu keuntungan buat kami," kata Aji dalam konferensi pers, Sabtu (29/7/2023).

Eks pelatih Arema FC tersebut berpendapat bahwa pelatih Thomas Doll telah mengubah Persija sejak kedatangannya. Macan Kemayoran tidak bergantung kepada siapa pun dan karena itu, ketiadaan seorang pemain tidak akan memengaruhi mereka.

