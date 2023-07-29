Jelang Laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso Soroti Ketiadaan Marko Simic

JELANG laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, Aji Santoso soroti ketiadaan Marko Simic. Kedua tim akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Macan Kemayoran – julukan Persija Jakarta – kehilangan empat pemain dalam laga ini, termasuk Marko Simic yang mengalami cedera. Tiga pemain lainnya adalah Hansamu Yama, Sandi Artha Samosir, dan Muhammad Ferarri.

Aji Santoso, selaku pelatih Persebaya, berbicara tentang ketiadaan Simic di skuad Persija. Menurutnya, ini bukanlah keuntungann untuk Bajul Ijo – julukan Persebaya.

"Saya lihat mungkin Simic tidak bisa main, tetapi menurut saya itu bukan suatu keuntungan buat kami," kata Aji dalam konferensi pers, Sabtu (29/7/2023).

Eks pelatih Arema FC tersebut berpendapat bahwa pelatih Thomas Doll telah mengubah Persija sejak kedatangannya. Macan Kemayoran tidak bergantung kepada siapa pun dan karena itu, ketiadaan seorang pemain tidak akan memengaruhi mereka.