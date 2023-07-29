Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Aji Santoso Yakin Nasibnya Tak Ditentukan oleh Hasil Pertandingan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:22 WIB
Aji Santoso Yakin Nasibnya Tak Ditentukan oleh Hasil Pertandingan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya
Aji Santoso yakin nasibnya tak dipertaruhkan dalam laga Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya (Foto: Twitter/persebayaupdate)
A
A
A

AJI Santoso yakin nasibnya tak ditentukan oleh hasil pertandingan Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya. Aji Santoso yakin masih akan menjabat sebagai pelatih Persebaya apa pun hasil pertandingan kontra Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu (30/7/2023) malam WIB.

Bajul Ijo – julukan Persebaya – mengawali Liga 1 2023-2024 dengan buruk. Tim asal Surabaya itu hanya mampu mengukir satu kemenangan dari empat laga yang membuat mereka terjerembab di posisi ke-14 klasemen sementara dengan koleksi lima poin.

Persebaya Surabaya

Aji Santoso mengonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan manajemen Persebaya Surabaya mengenai kondisi tim saat ini. Dia menekankan bahwa manajemen masih memberikan dukungan penuh kepadanya, terlepas dari keterpurukan di liga saat ini.

"Saya kemarin memang dipanggil sama manajemen untuk berdiskusi, mencari jalan keluar, dan solusi, supaya pertandingan bisa maksimal," kata Aji dalam konferensi pers, Sabtu (29/6/2023).

Eks pelatih Arema FC mengatakan bahwa masa depannya tidak dipertaruhkan pada laga kontra Persija Jakarta. Aji mengindikasikan bahwa kalah sekalipun tidak akan membuatnya tergeser dari jabatan sebagai pelatih Persebaya.

Halaman:
1 2
      
