HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta dan Persita Tangerang Kena Denda Gara-Gara Suporter Datang di Laga Tandang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |21:51 WIB
Persija Jakarta dan Persita Tangerang Kena Denda Gara-Gara Suporter Datang di Laga Tandang
Persija Jakarta kena denda akibat suporter yang nekat hadir di laga kontra Persita Tangerang (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

PERSIJA Jakarta dan Persita Tangerang kena denda gara-gara suporter datang di laga tandang. Komisi Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan denda ketika kedua tim berhadapan pada pekan keempat Liga 1 2023-2024 di Indomilk Arena pada 22 Juli 2023 lalu 

Macan Kemayoran – julukan Persija – melawat ke markas Persita Tangerang dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024. Peraturan di musim ini melarang para suporter untuk mendukung timnya ketika bertandang. Namun, segelintir suporter Persija, The Jakmania, menghadiri laga tersebut.

Persita Tangerang vs Persija Jakarta

Sebagaimaa dilansir situs resmi PSSI, Sabtu (29/7/2023), Persija Jakarta didenda oleh Komdis PSSI dengan nominal Rp25 juta. Panpel Persita kena dampaknya karena hal ini.

Panitia Pelaksana Pertandingan (Panpel) Persita dianggap gagal mengantisipasi kehadiran suporter tamu. Meskipun, laga antara kedua tim berjalan cukup kondusif.

Sebagai informasi, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) memberlakukan peraturan ini demi menjaga kondusivitas di sepakbola Tanah Air. Sebab, sepakbola Indonesia sedang dipantau FIFA akibat tragedi Kanjuruhan yang menelan korban jiwa hingga 135 orang.

Berikut ini hasil sidang Komdis PSSI;

1. Klub PSIS Semarang

- Nama Kompetisi: BRI Liga 1 2023/2024

- Pertandingan: PSS Sleman vs PSIS Semarang

- Tanggal Kejadian: 21 Juli 2023

- Jenis Pelanggaran: adanya suporter PSIS Semarang sebagai suporter klub tamu yang hadir dalam pertandingan. Setelah didengar keterangan dari Panitia Pelaksana Pertandingan PSS Sleman, Pengawas Pertandingan dan diperkuat dengan bukti bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran regulasi dan disiplin.

- Hukuman: sanksi denda Rp25.000.000

1 2
      
