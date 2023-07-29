Ini Komentar Ciro Alves Usai Cetak Gol Aneh dan Jadi Man of The Match Persib Bandung vs Persik Kediri

INI komentar Ciro Alves usai cetak gol aneh dan menjadi man of the match pada pertandingan Persib Bandung vs Persik Kediri. Seperti yang telah diketahui, Ciro Alves baru saja menjadi pahlawan kemenangan Persib atas Persik di pekan kelima Liga 1 2023-2024.

Bertanding di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat 28 Juli 2023 malam, Ciro Alves dan kolega mampu comeback secara dramatis dan memenangkan laga dengan skor 2-1.

Pada babak pertama, skuad Maung Bandung -julukan Persib- tertinggal terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Flavio Silva. Adanya miskomunikasi antara Fitrul Dwi Rustapa dan Victor Igbonefo dimanfaatkan dengan baik oleh penggawa Persik untuk menjadi gol.

Asa Persib untuk menyamakan kedudukan semakin terbuka setelah Renan Silva mendapat kartu merah di menit ke-34. Sayangnya, Persib yang unggul jumlah pemain tetap kesulitan untuk menembus pertahanan Macan Putih -julukan Persik Kediri.

Hingga pada menit ke-83, Ciro Alves menunjukan tajinya sebagai juru gedor Persib. Menariknya, Ciro mencetak gol dengan cara yang terbilang aneh.

Berniat untuk mengirimkan umpan melengkung pada Victor Igbonefo yang berada di kotak penalti, bola Ciro ternyata tak sanggup digapai oleh Igbonefo. Bola tersebut kemudian liar mengarah ke gawang.

Penjaga gawang Persik Kediri, Dikri Yusron yang tidak menyangka bola akan melengkung ke gawangnya pun tak sanggup mengantisipasinya. Alhasil, gol penyeimbang Persib akhirnya tercipta.