Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ini Komentar Ciro Alves Usai Cetak Gol Aneh dan Jadi Man of The Match Persib Bandung vs Persik Kediri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |21:29 WIB
Ini Komentar Ciro Alves Usai Cetak Gol Aneh dan Jadi Man of The Match Persib Bandung vs Persik Kediri
Pemain Persib Bandung, Ciro Alves. (Foto: Instagram/cirooficial)
A
A
A

INI komentar Ciro Alves usai cetak gol aneh dan menjadi man of the match pada pertandingan Persib Bandung vs Persik Kediri. Seperti yang telah diketahui, Ciro Alves baru saja menjadi pahlawan kemenangan Persib atas Persik di pekan kelima Liga 1 2023-2024.

Bertanding di Stadion Brawijaya, Kediri, pada Jumat 28 Juli 2023 malam, Ciro Alves dan kolega mampu comeback secara dramatis dan memenangkan laga dengan skor 2-1.

Pada babak pertama, skuad Maung Bandung -julukan Persib- tertinggal terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Flavio Silva. Adanya miskomunikasi antara Fitrul Dwi Rustapa dan Victor Igbonefo dimanfaatkan dengan baik oleh penggawa Persik untuk menjadi gol.

Asa Persib untuk menyamakan kedudukan semakin terbuka setelah Renan Silva mendapat kartu merah di menit ke-34. Sayangnya, Persib yang unggul jumlah pemain tetap kesulitan untuk menembus pertahanan Macan Putih -julukan Persik Kediri.

Ciro Alves

Hingga pada menit ke-83, Ciro Alves menunjukan tajinya sebagai juru gedor Persib. Menariknya, Ciro mencetak gol dengan cara yang terbilang aneh.

Berniat untuk mengirimkan umpan melengkung pada Victor Igbonefo yang berada di kotak penalti, bola Ciro ternyata tak sanggup digapai oleh Igbonefo. Bola tersebut kemudian liar mengarah ke gawang.

Penjaga gawang Persik Kediri, Dikri Yusron yang tidak menyangka bola akan melengkung ke gawangnya pun tak sanggup mengantisipasinya. Alhasil, gol penyeimbang Persib akhirnya tercipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644269/target-emas-wushu-indonesia-dipangkas-di-sea-games-thailand-2025-ini-penyebabnya-vhg.webp
Target Emas Wushu Indonesia Dipangkas di SEA Games Thailand 2025, Ini Penyebabnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/20/frank_van_kempen.jpg
Curhat Frank Van Kempen: Sedih Tinggalkan Timnas Indonesia U-20 Sebelum Bertanding
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement