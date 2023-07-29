5 Pemain Persib Bandung yang Siap Bangkit di Bawah Asuhan Bojan Hodak, Nomor 1 Diuntungkan Gaya Bermain

SEBANYAK lima pemain Persib Bandung yang siap bangkit di bawah asuhan Bojan Hodak akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah seorang pemain yang diuntungkan karena gaya bermain sang pelatih.

Maung Bandung – julukan Persib – telah resmi menunjuk pelatih baru sepeninggal Luis Milla. Dialah Bojan Hodak yang diperkirakan akan mulai menjabat pada pekan depan.

Dengan kedatagannya, beberapa pemain Persib pun punya harapan untuk bangkit setelah kurang memuaskan di awal musim ini. Siapa sajakah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini.

BACA JUGA: Momen Bojan Hodak Beri Tamparan Halus ke Pemain Persib Bandung saat Tiba di Ruang Ganti Sebelum Lawan Persik Kediri

Berikut 5 Pemain Persib Bandung yang Siap Bangkit di Bawah Asuhan Bojan Hodak

5. Dedi Kusnandar





Dedi Kusnandar merupakan salah satu pemain andalan Luis Milla di musim lalu. Sang gelandang berusia 32 tahun tercatat tampil dalam 32 laga Liga 1 2022-2023.

Namun, di musim ini, Dedi Kusnandar baru dua kali tampil dari lima laga. Dengan kehadiran Bojan Hodak sebagai pelatih baru, dia akan berharap untuk bisa mencuri perhatian dan memperbaiki performanya.

4. Robi Darwis





Robi Darwis selalu bermain untuk Persib Bandung di musim ini. Namun, dia selalu diturunkan sebagai pemain pengganti dari bangku cadangan.

Sang gelandang bertahan kini punya harapan untuk menambah menit bermainnya. Jika mampu memsona Hodak dalam sesi latihan, bukan tidak mungkin pemain Timnas Indonesia U-20 tersebut menndapatkan menit bermain lebih sering.